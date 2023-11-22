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林師傅專精 屋頂/涼棚/露台/油漆

洛杉磯訊
林師傅專精新鋪、補漏維護屋頂。（業者提供）
林師傅專精新鋪、補漏維護屋頂。（業者提供）

林師傅專精新鋪、補漏維護屋頂、建造 Patio涼棚、露台及內外油漆。

進入降雨季節，屋頂漏水更常見發生，尤其是已屆齡30年以上的房屋。屋漏大多發生在天窗邊延、通風扇管周邊、煙囪、瓦片裂開之處，和螺絲釘腐蝕形成漏水、屋頂的樹葉也阻礙水的流通、尤其發生在瓦片 V 形屋頂谷上，因雨水無法流下，就會向旁擴散以至漏水、屋脊的裂縫也會讓雨水往三面流下。這些都需要及時修補，因為如影響到破壞防水紙和腐蝕到屋瓦下的木板，工程大、花費就多。

補漏維修技師林師傅表示，必須爬上屋頂仔細檢查各處才行。並非僅站立梯子上在屋簷邊用望遠鏡檢查。曾經有一客戶下雨時，車庫邊牆常漏水；地上牆邊形成一小溪流，後來發現主因在最頂有一片瓦片正中央有一約 20 公分的小洞，雨水從洞口往下流。屋主們需要定期詳細檢查屋頂易漏之處，未雨綢繆，盡快修補漏水之處，花數千元補漏維護，避免花費更大。

林師傅累積了多年承建房地產開發商新建房屋的經驗，承接內外大小工程，如修護和新建木製Patio涼棚和露台甲板、維護商業辦公大樓和公寓欄杆樓梯、水電維護工程、廚房櫥櫃重新上漆、浴室改造和檯面翻新、內外油漆、水泥工程、鋪設室內地板和美化庭院設計、花園果樹造景、自動照明和內外影像與專業木工。

林師傅表示，木製Patio涼棚和露台甲板可以在任何地方建造，可提供額外空間享受戶外生活。露台甲板上也可以添加欄杆或 Patio 涼棚。至於有關Patio如何維護，林師傅表示，每四至五年木條需要再重新油漆或補漆，以防止腐蝕，引起白蟻出現，影響到房子其他木樑。

林師傅免費估價。詳情可短訊或留言 626 - 272 - 3101 （國語、英語）。

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