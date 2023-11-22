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世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

華興談耆英健康保險 耆老可依需要挑選

洛杉磯訊

使用紅藍卡的65歲及以上長者，在明年會面臨保費調漲，2024年Part B基礎月保費將增至$174.70，年度自付額也小幅度提高至$240。明年各大紅藍卡保險公司計畫繁多，百花齊放，如果想調整計畫、或使用的藥現有保險不再保障，華興保險建議可在12月7日前，聯絡保險經紀做轉換。

華興保險耆英健保規劃師推測2024年的三類熱門紅藍卡計畫：第一類Part B退保費紅藍卡優勢計畫（Medicare Advantage HMO），此類計畫由保險公司協助支付Part B 門診保險的部分月保費，而且參加者不受收入限制。同時提供醫療福利和額外附加福利，用戶實際口袋負擔很低，適合身體健康，醫療需求不多的長者。

第二類熱門計畫為紅藍白卡專屬計畫。由於2024年65歲以上長者申請白卡將不再受制於資產限制，預測更多的長者將成為紅藍卡+白卡的雙卡持有者。加入紅藍白卡醫療網計畫將大大升級福利，可享受包含高額牙齒福利、配眼鏡、針灸、交通車的福利，甚至還有日常買菜和交水電費的補貼。

如果長者不喜受到醫療網和家庭醫生的限制，或有專科醫生的醫療需求，可考慮加入第三類熱門計畫—Advantage PPO計畫。這類計畫集合了Advantage HMO和Supplement的優點，無需家庭醫生轉診，超大醫療網絡，像是City of Hope、Hoag Memorial Hospital、UCLA、USC等優質醫院都可以看，靈活有彈性。保費較低甚至可達零保費，不過門診、住院的自付額會相對高一些。此外，Advantage PPO計畫也涵蓋處方藥保險，更有牙科、眼科、聽力、健身房、OTC拿藥等額外福利。挑選紅藍卡需根據自己健康狀況及需求挑選才最優解。有關詳情，可洽華興保險耆英健保規劃師626-333-1111。

另華興保險表示，65歲以下的個人或家庭，初次投保或希望調整2024年健保計畫的福利，務必在2024年1月31日前完成申請。明年加州全保平均保費漲幅為9.6%；其中藍盾（Blue Shield）公司大漲15%，詳情亦歡迎洽詢。

華興保險提醒民眾2024年如未買健康保險，在報稅時將面臨相應罰款，最低$850/成人、$425/小孩，最高2-2.5%家庭年收入，上不封頂。

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