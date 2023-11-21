全球旅遊中心 全面開展感恩節促銷活動

專營海外來美旅遊第一站的「全球旅遊中心A Good Travel」 ，專精美國出發全球機票、飯店、租車 、簽證、旅遊保險 、各大出團公司產品代理銷售、海外來美旅遊接待及行程安排業務。

該公司現正推出感恩節期間的促銷活動，包括：

（一）回台及亞洲機票減價：經濟艙原價928元起優惠價868元 起；豪經艙原價2008元起，優惠價 1820元 起；商務艙原價5598元起，優惠價4928元 起。延伸亞洲機票 也有減價，歡迎洽詢。

若你有航空公司里程，可購買經濟艙或豪經艙，使用里程升級豪經艙或商務艙，最多只需2000元，即可搭乘商務艙，優惠高達 2928元。

（二） Viking River Cruise 及 Ocean Cruise 促銷。全包豪華遊輪 + 免費機票 + 只需訂金每人25元+部分產品加贈免費酒水飲料套餐。

這些全包行程有：1.多瑙河圓舞曲- 布達佩斯至帕紹 8天2499元起。 2.鬱金香與風車-阿姆斯特丹至阿姆斯特丹 2999 元起 。 3.地中海古國寶藏 -伊斯坦堡至雅典 2799 元起 。4.巴拿馬運河和太平洋海岸-勞德代爾堡至洛杉磯 6299 元起。5.尋找北極光-倫敦至卑爾根5499元起。6.巴拿馬與南美洲風景18天-聖地牙哥至勞德代爾堡 6995元 起。7. 尼加拉和五大湖 -多倫多至密爾瓦基5995元 起。

（三）其他品牌遊輪或陸上旅遊，全球旅遊中心表示感恩節期間都有優惠，歡迎諮詢。

全球旅遊中心公司地址在18411 Colima Road，Rowland Heights CA (太平洋廣場) ， 電話 626-538-3888。