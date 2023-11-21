我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夫妻當眾3P Taco Bell洛杉磯門市爆關門開性愛趴

白男持步槍掃射 俄亥俄州沃爾瑪1死3傷

全球旅遊中心 全面開展感恩節促銷活動

羅蘭岡訊

專營海外來美旅遊第一站的「全球旅遊中心A Good Travel」 ，專精美國出發全球機票、飯店、租車、簽證、旅遊保險、各大出團公司產品代理銷售、海外來美旅遊接待及行程安排業務。

該公司現正推出感恩節期間的促銷活動，包括：

（一）回台及亞洲機票減價：經濟艙原價928元起優惠價868元 起；豪經艙原價2008元起，優惠價 1820元 起；商務艙原價5598元起，優惠價4928元 起。延伸亞洲機票 也有減價，歡迎洽詢。

若你有航空公司里程，可購買經濟艙或豪經艙，使用里程升級豪經艙或商務艙，最多只需2000元，即可搭乘商務艙，優惠高達 2928元。

（二） Viking River Cruise 及 Ocean Cruise 促銷。全包豪華遊輪 + 免費機票 + 只需訂金每人25元+部分產品加贈免費酒水飲料套餐。

這些全包行程有：1.多瑙河圓舞曲- 布達佩斯至帕紹 8天2499元起。 2.鬱金香與風車-阿姆斯特丹至阿姆斯特丹 2999 元起 。 3.地中海古國寶藏 -伊斯坦堡至雅典 2799 元起 。4.巴拿馬運河和太平洋海岸-勞德代爾堡至洛杉磯 6299 元起。5.尋找北極光-倫敦至卑爾根5499元起。6.巴拿馬與南美洲風景18天-聖地牙哥至勞德代爾堡 6995元 起。7. 尼加拉和五大湖 -多倫多至密爾瓦基5995元 起。

（三）其他品牌遊輪或陸上旅遊，全球旅遊中心表示感恩節期間都有優惠，歡迎諮詢。

全球旅遊中心公司地址在18411 Colima Road，Rowland Heights CA (太平洋廣場) ， 電話 626-538-3888。

租車 保險 洛杉磯

上一則

河濱燈節 首在感恩節前亮燈

下一則

找債務修復信用公司 小心未補洞先失財

延伸閱讀

狂風暴雨將齊發 紐約感恩節期間出行注意

狂風暴雨將齊發 紐約感恩節期間出行注意
梅西感恩節遊行 紐約曼哈頓第六大道西38街到西59街間 最佳觀賞點

梅西感恩節遊行 紐約曼哈頓第六大道西38街到西59街間 最佳觀賞點
感恩節旅遊防延誤 專家:要提早出發

感恩節旅遊防延誤 專家:要提早出發
料理功夫／感恩節佳肴2款

料理功夫／感恩節佳肴2款
感恩節享受美食 食物安全更要注意

感恩節享受美食 食物安全更要注意
華策會攜手議員 日落公園送火雞

華策會攜手議員 日落公園送火雞

熱門新聞

歹徒正在作案。（目擊者提供）

3匪當眾砸搶華人商鋪 店長講述經過嚇到渾身抖

2023-11-14 21:35
張芳瑜奪冠並戴上后冠。（記者張庭瑜／攝影）

美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠

2023-11-19 15:44
拜習15日會談期間，挺中與反中人士爆發毆斗。（取材自社群X）

拜習會外連連武鬥 「皇帝」爆打遊行者 另一地也群毆

2023-11-15 21:57
社群平台文章謊稱加州對餐飲排隊者徵19%智商稅，實則暗諷排隊現象。（小紅書截圖）

加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？

2023-11-19 19:35
嫌犯哈斯凱爾四世是低成本恐怖片導演，對各種武器非常痴迷。圖為其導演的電影畫面。 （Samuel Haskell Jr臉書）

殺害肢解華妻 他是恐怖片導演 專拍暴力針對女性題材

2023-11-13 21:24
當地可謂荒郊野嶺，沒有座椅也沒有洗手間，千人華僑只得席地而坐。（鹿強提供）

上千華人荒野苦候拜習會 長時間沒水、沒食物、沒廁所

2023-11-15 19:22

超人氣

更多 >
除了銀行 還可把現金放進這三個地方

除了銀行 還可把現金放進這三個地方
明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國

明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國
年長忘事難免 但五跡象顯示健忘程度恐異常

年長忘事難免 但五跡象顯示健忘程度恐異常
「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子
拜登赦免火雞時鬧笑話 搞混了泰勒絲與布蘭妮

拜登赦免火雞時鬧笑話 搞混了泰勒絲與布蘭妮