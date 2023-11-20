羅省牙科中心 阿市診所喬遷至聖蓋博市

羅省牙科中心已喬遷到聖蓋博市了，位於聖蓋博的Las Tunas大道上，繼續在華人社區服務。(羅省牙科中心提供)

羅省牙科中心阿罕布拉市診所已經喬遷到聖蓋博 市了！位於聖蓋博的Las Tunas大道上，全新裝修的診室更寬敞舒適，先進的數碼設備，經驗豐富的專業醫師群，繼續在華人社區服務。

該牙科診所的醫師及護理人員，精通國語、粵語、英語、西語及潮州話、越南 話和台山話等各地方言。接受Medi-Cal、PPO或自付計劃等多種牙科保險 ，無保險者在新張期間，牙齒治療均有9折優惠。

該牙科診所溫馨提醒大家，2023年年底將至，今年還沒作牙齒檢查、潔牙或需要治療的民眾，如有關各種牙齒方面的問題，可電626-284-0908查詢或預約西區San Gabriel診所、中國城診所、或東區West Covina診所，三家診所均有同步優惠。

羅省牙科中心的蔡小鵬牙醫博士，在牙齒美容修復、矯正，以及植牙均有二十多年的臨床經驗，擅長於結合患者的實際狀況，運用多個專業的知識，客觀制訂出最佳的治療方案，並以其精湛的技術，結合近十年來採用血液生長因子植骨，更有效地提高人工植牙的成功率。

羅省牙科中心表示，自開業20多年以來，一直秉承著預防勝於治療的宗旨，從六個月大的嬰兒第一顆牙齒萌出開始，醫生們就很樂於輔導家長如何潔牙預防蛀牙，引導幼兒吃得健康，有利於牙齒、頜骨、以及全身骨骼的發育。兒童每六個月的牙齒檢查、洗牙，總是伴有免費的矯正諮詢。

聖蓋博市新診所地址在225 E. Las Tunas Drive, San Gabriel, CA，位Del Mar Ave.,與San Gabriel Blvd.,之間，與Alabama Street交界Quality Dialysis洗腎中心旁。