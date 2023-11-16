全新2024現代Santa Fe在洛杉磯車展正式亮相

北美現代汽車在洛杉磯 車展上展示全新2024 Santa Fe休旅 車，其「開放更多」的理念來達成行動露台與外部環境結，擴展了乘客的日常體驗，享受戶外環境。比上一代Santa Fe寬近六吋全新的尾門設計和更長的新軸距在不影響整體空間的情況下提供標準的第三排座椅。將以往只作為載物空間的後車廂無縫連接與外部環境結合成行動陽台。2024 Santa Fe 2.5T車型將於2024年三月上市，油電混合車型則將於春季上市。全新Santa Fe能在不影響整體空間的情況下提供標準的第三排座椅。

北美洲現代汽車總裁兼首席執行官José Muñoz表示，Santa Fe是二十多年前在美國推出的第一款休旅車。現在現代汽車擁有14款包含汽油引擎、油電混合、插電式油電混合、電動，以氫燃料電池電動車 型的休旅車陣容。2024 Santa Fe將持續為現代汽車品牌以及休旅車領域進行令人深刻的轉型，其大膽與獨特的設計風格、寬敞的室內設計及將城市車主生活方式與自然環境融合的獨特能力吸引更多客戶。

外部設計：大膽休旅車的強大存在感體現出日益增長的戶外生活方式趨勢

Santa Fe採用了獨特的設計開發策略，首先從擴大的尾門概念開始，以便讓車主與乘客更能享受戶外活動，然後延伸至外觀設計概念。現代汽車執行副總裁兼現代全球設計中心總監SangYup Lee表示，全新Santa Fe是一款在城市生活和戶外活動之間取得完美平衡的休旅車，可滿足從繁忙的家庭行程到露營探險等各種需求。憑藉更長的軸距、寬敞的內部空間，以及露臺般的尾門空間，全新Santa Fe充分發揮了休旅車的優勢，提供比以往更多的多功能性和優質的客戶體驗。

Santa Fe的車頭藉由增高的水平引擎蓋線條、H型標誌大燈，以及精確細緻的擋泥板營造出大膽形象。H型大燈與前下帷幔的靈感源自新的扁平輪廓現代標誌，傳達出一個大膽獨特的氛圍。更平坦的車頂線相輔相成的簡潔的側面造型、寬敞的擋泥板尺寸、堅固的輪拱、更短的前懸，以及可選的21吋和金輪圈。H型尾燈與大燈依樣，與車頭互相協調與互補，從各個角度呈現乾淨、更具吸引力的照明特徵。

Santa Fe的全新內飾強調與外部設計概念相得益彰的水平和垂直設計元素。H型設計主題進一步應用在儀表板和通風口，全新的UV-C手套箱頂部還配備首創的UV-C消毒櫃，可用紫外線為手機、錢包鏡等物品消毒。雙無線智慧型手機 充電系統（15W），另外功能強大的USB-C插座，具有27瓦的最大充電功率，以及第三排的USB插座。全景曲面顯示屏幕包含12.3吋數位儀表板和訊息娛樂系統，無線Apple CarPlay和Android Auto現已成為標準配備。

全新Santa Fe可完全摺疊的第二排和第三排座椅在尾門開口處形成了一個猶如露臺的空間，也提供超強載貨能力，讓車主與乘客能夠輕鬆享受戶外環境是回應消費者對戶外露營生活方趨勢需要許多裝備的戶外冒險活動的需求。車外C柱內的隱藏式把手進一步增強車頂載物能力。

全新Santa Fe還提供了世上第一個前後雙控儲物空間，前後排乘客皆能打開。第一排備有腿凳的Relaxation舒適座椅讓乘客能舒適的放鬆。在六人座Santa Fe中，第二排電動傾斜式座椅為後座乘客提供額外的舒適感還有全球首創的第二排電動摺疊座椅也增加了坐墊角度調整功能。Santa Fe還提供了一系列的駕駛輔助和安全功能，有助於減輕駕駛人疲勞。無論是週間通勤或是週末冒險，Santa Fe皆能提供舒適且充滿自信的駕駛體驗。

2024 Santa Fe提供兩種強大且高校的動力系統選項。標準動力系統為2.5升直噴渦輪增壓引擎（Theta III引擎系列），搭配八速雙離合器變速箱，估計能提供277匹馬力與311磅呎的扭力。對於注重環保的買家，1.6升直噴渦輪增壓油電混合引擎（Gamma III引擎系列）與六速自動變速箱結合，估計能提供232匹馬力和271磅呎的最大扭力。

新一代XRT車型

全球首發的XRT版本是一款專為戶外活動愛好者量身訂製的運動車型，旨在輕鬆應對惡劣地形，並為各種戶外活動提供多功能的實用性。

最新一代的XRT車型在整體外部添加了深色鍍鉻和黑色裝飾元素與覆層，包含帶有橫桿的黑色車頂橫梁，打造出堅固耐用且適合冒險的外觀。XRT還配備了30吋全地形輪胎配件，加上245/60R18輪胎。這款XRT車型擁有1.4吋的額外離地間隙，搭配合適套件後，具有4,500磅的拖曳能力。

北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案。現代汽車為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車，以及電動車陣容。2022年，現代的830家經銷商在美國總共銷售了將近七十二萬四千輛車，其中將近半數皆在現代汽車阿拉巴馬製造廠製造。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人 粉絲俱樂部查詢更多相關信息。