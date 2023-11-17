LA Cancer Network 世界一流癌症和血液疾病治療

【洛杉磯訊】LA Cancer Network，是一個提供世界一流的癌症和血液疾病護理治療的專業機構。他們在大洛杉磯地區有13個辦公室，為洛杉磯及周邊社區的民眾提供便利而周全的服務。

該機構使用最先進和經過驗證的癌症治療方法，並以審慎的態度照顧每一位患者。他們還積極參與臨床研究和促進篩查以早期檢測，提供創新的治療方法。該機構也與OneOncology合作，站在癌症研究的最前沿。

他們的腫瘤 血液專家團隊由經驗豐富的醫學 專業人士組成，其中醫生Weber Chen (圖左)和Ronald Tang(圖中)，在醫學腫瘤學和血液學領域享有聲名，被譽為南加州的「超級醫生」和「頂尖醫生」。

Weber Chen醫生出生於台北，在密歇根大學接受教育並獲得生物學學士學位。他在St. George大學醫學院獲得醫學學位，並在新澤西州Seton Hall大學St. Joseph's Regional Medical Center的Health and Medical Sciences擔任內科主治醫師。陳醫生還完成了血液病學和腫瘤內科的研究生培訓；並獲得了血液病學和腫瘤學的專業認證，成為美國臨床腫瘤學會、美國血液學會和美國醫學會的會員。他積極參與聖蓋博谷地區華人社區的外展計劃，為社區提供醫療援助和教育。

Ronald Tang醫生則擁有內科、腫瘤內科、和血液病學的專業認證。他畢業於加州大學 洛杉磯分校，獲得分子、細胞和發育生物學學士學位。他在內華達州的Valley醫院醫療中心完成了整骨疾病內科的實習，並在南加大醫療中心完成了內科住院醫師培訓。他還在加州大學爾灣分校接受了血液腫瘤的研究生培訓。他曾獲得西部大學的校長獎和專業成就獎、洛杉磯兒童醫院的暑期研究獎學金、以及加州大學洛杉磯分校分子、細胞和發育生物學系的優秀獎。Ronald Tang醫生發表過關於骨髓性白血病和轉移性結腸癌的病例報告，并在腫瘤學年報、臨床腫瘤學雜誌、和投資醫學雜誌上發表摘要；還多次出現在媒體報導中，包括ABC世界新聞、福斯新聞頻道的Good Day LA、NBC和CBS討論癌症預防和治療話題。

LA Cancer Network 提供多種語言服務，包括國語、台語、廣東話和西班牙語。如果想了解更多信息或預約，可撥打他們的電話626-344-9906，地址位於Pasadena 的50 Alessandro Pl. Suite 303。