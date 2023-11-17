聖迪馬斯全新豪宅社區 12/9節日慶典活動

全新豪華社區 Brasada Estates。

Grandway Residential位於聖迪馬斯（San Dimas）的全新豪宅社區 Brasada Estates， 將於12月9日（周六）下午 3點30分至6點30分，舉辦連續第三年的節日慶典活動。歡迎民眾帶家人及朋友，前往現場體驗充滿歡樂氣氛的慶典，包括聖誕燈飾點亮儀式、與聖誕老人合影、兒童節慶日工藝品、聖誕節 頌歌、 並備有熱可可和點心等。 還會帶領參觀專業設計師裝飾的精緻樣品屋。

Grandway Residential 副總裁 Frederick Wang 表示，隨著節慶假日的來臨，很高興能夠裝飾 Brasada Estates 、並與社區一同共享歡樂的節日氣氛。希望携家帶眷踴躍參加。

Brasada Estates莊園，坐落於聖迪馬斯風景秀麗的山麓和樹木繁茂的峽谷之上，可俯瞰洛杉磯 市中心的城市燈光；且近所有便利設施。

一棟棟華麗壯美的歐洲設計風格，擁有大片土地， 一層和兩層的住宅設計，提供4到6間臥室、4到6.5間浴室、三車位的車庫，面積約為4,476至6,261呎。 宏偉的門廳、大房間和媒體室是眾多室內裝飾中的佼佼者，還有烹飪廚房，其中包括早餐區、步入式食品儲藏室等。 有多個有頂棚露台的優雅室內外娛樂空間， 每套住宅都提供樓下豪華主人套房的隱私和休息區。

大量的半客製化選項，如第二個廚房、擴展的大房間、額外的臥室或書房、泳池浴缸和葡萄酒儲藏室，確保擁有個性化的生活體驗。

買家還可選擇各種細節豐富的外觀，每棟房屋樣式均可在網站上找到，提供社區維護及帶門禁保安警衛室。住宅由建築師 Danielian Associates 設計；行銷由 Kovach Marketing 負責； 價格 290 萬起。

地址：1580 Brasada Lane, San Dimas, CA 91773，近Cataract Ave. 和Foothill Blvd.，距離210 號高速公路和57 號高速公路交匯處5 分鐘路程。

相關信息可至 www.BrasadaEstates.com 上註冊興趣列表，電話 1-833-BRASADA 或發送電子郵件至 [email protected]。 在 Facebook 和 Instagram 上關注@brasadaestates。可與經紀人合作，並聯繫銷售代表了解更多詳情。Grandway Residential公司以其著名的精美住宅、優質建築工藝聞名，其住宅遍布南加州。