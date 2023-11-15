Brasada Estates全新豪華社區 12/9舉辦節日慶典活動

Grandway Residential位於聖迪馬斯的全新豪華社區Brasada Estates，將於12月9日（周六）下午3點30至6點30分，舉辦連續第三年的節日慶典。歡迎大家帶家人及朋友，前來現場體驗充滿歡樂氣氛的慶典，適合所有年齡的節日活動，包括聖誕燈飾點亮儀式、與聖誕老人合影、兒童節慶日工藝品、聖誕節 頌歌、並備有熱可可和點心等。還會帶大家參觀專業設計師裝飾的精緻樣品屋。

Grandway Residential副總裁Frederick Wang表示：隨著節假日的來臨，很高興能夠裝飾Brasada Estates並與社區一同共享歡樂的節日氣氛。我們的年度活動一直很受歡迎，期待著接下來的慶祝活動，希望帶家踴躍參加。

Brasada Estates莊園，坐落於聖迪馬斯風景秀麗的山麓和樹木繁茂的峽谷之上，廣闊的全景可俯瞰洛杉磯 市中心的城市燈光。社區位於大洛杉磯中心地帶，近所有便利設施。

一棟棟華麗壯美的歐洲設計風格，貴族家庭才擁有的大片土地， 一層和兩層的住宅設計，提供4到6間臥室、4到6.5間浴室、三車位的車庫，面積約為4,476至6,261尺。宏偉的門廳、大房間和媒體室是眾多室內裝飾中的佼佼者，還有烹飪廚房，其中包括早餐區、步入式食品儲藏室等。享受有多個有頂棚露台的優雅室內外娛樂空間，每套住宅都提供樓下豪華主人套房的隱私 和休息區。

大量的半客製化選項，如第二個廚房、擴展的大房間、額外的臥室或書房、泳池浴缸和葡萄酒儲藏室，確保擁有個性化的生活體驗。最高品質的功能旨在實現奢華、舒適和能源效率。

買家還可選擇各種細節豐富的外觀，每棟房屋樣式均可在網站上找到，提供社區維護及帶門禁保安警衛室。住宅由建築師Danielian Associates設計；行銷由Kovach Marketing負責。價格高達290萬起。

節慶日活動地址：1580 Brasada Lane, San Dimas, CA 91773，近Cataract Ave.和Foothill Blvd.，距離210 號高速公路和57 號高速公路交匯處僅5 分鐘路程。

相關信息可至www.BrasadaEstates.com上註冊興趣列表，電話1-833-BRASADA或發送電子郵件至[email protected]。在Facebook和Instagram上關注@brasadaestates。可與經紀人合作，並聯繫銷售代表了解更多詳情。

Grandway Residential集團，以其著名的精美住宅，優質建築工藝聞名，其住宅遍布南加州 。