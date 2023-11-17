聖蓋博希爾頓 感恩節套餐及自助午餐

黃昭富精心策劃感恩節海陸主題饗宴套餐。(聖蓋博希爾頓提供)

感恩節即將到來，你還在想可以去哪裡慶祝感恩節嗎？聖蓋博 希爾頓飯店正在推出「感恩節海陸主題饗宴套餐」及自助午餐，現正接受訂位中。

這次的感恩節套餐，係由經驗豐富的名廚黃昭富（Jack Huang）精心策劃，帶給你一場美味的海陸主題饗宴，讓你與親朋好友共度快樂時光。每道菜品都新鮮美味，且注重質感，與飯店內漂亮的餐廳環境相得益彰。

感恩節套餐將於感恩節當天（11月23日星期四），上午11時30分至下午2時30分供應午餐；下午3時30分至晚上9時30分供應晚餐。海陸主菜為半隻龍蝦，可選擇搭配火雞（52元），搭配鮭魚（58元），搭配菲力牛排（68元）。此套餐還包括脆皮虎蝦凱薩沙拉、精心熬製的松露胡桃南瓜濃湯、和南瓜起司蛋糕，從頭到尾帶來味蕾和口感的完美組合。

此外，在周末，你還可以盡情享受自助午餐，菜單豐富多樣。無論是歐式風格的羊排、煎烤整條鱸魚、美味的燉牛尾、還是一貫受歡迎的漢堡和披薩，廚師們都將用心烹調，帶給你美味的饗宴。自助午餐供應時間為每星期五、六、日的上午11時30分至下午2時，每人收費24.95元。

知名於洛杉磯 的聖蓋博希爾頓飯店位於225 W. Valley Blvd, San Gabriel CA，提供海陸套餐及自助午餐的Trinity餐廳，就位於希爾頓正門進門右手邊，訂位電話 626-270-2727。聖蓋博希爾頓飯店表示，歡迎大家與親朋好友們，一同在他們的飯店度過一個美好的節日。