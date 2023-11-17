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SHiNE 妍亮慈善演唱會+各界捐助 獲20萬善款

洛杉磯訊
自左至右：楊應瑞、張德培、關心妍、劉港源。(主辦單位提供)
自左至右：楊應瑞、張德培、關心妍、劉港源。(主辦單位提供)

美國慈親基金會表示，日前一連兩場「關心妍SHiNE妍亮慈善演唱會」座無虛席，完美落幕；兩場慈善演唱會，加商戶贊助再加熱心人士捐款，共籌得20萬美元，收益將為「和平之君兒童福利院」提供資源，幫助更多需要協助的殘疾孤兒，使孩子們重新開啟新的人生。

演唱會在Redwood City, Fox Theatre舉辦，愛心歌手關心妍表示，辦一場慈善演唱會不容易，而且意義非凡；此次演唱會的主題是「SHiNE妍亮」，寓意是點亮大家的心，藉由歌聲鼓勵大家走出憂鬱的疫情陰霾，讓更多人一起響應慈善與公益。關心妍並承諾，將繼續支持「和平之君福利院」的工作。

美國慈親基金會與「和平之君」兒童福利院創辦人楊應瑞表示：「雖然疫情已過，但疫情所造成的傷害與憂鬱仍存在很多人心裡，藉由演唱會的正向力量，幫助人們走出陰影邁向陽光；同時所有演唱會收益也捐出，用於幫助殘疾孤兒，讓需要幫助的孩子重獲新生。」

身為慈金基金會大使的網球王子張德培，特別從南加州飛到灣區支持這次的籌款活動。曾經親身到訪天津和平之君兒童福利院的他表示：「很多人覺得孩童受教育天經地義，但許多殘疾的孩童遭拋棄，連基本生存的權利都被剝奪，更遑論教育；而和平之君福利院、長年以來不只接納與扶養殘疾孩童，更給予殘疾孩童醫療及幫助，真的讓我深受感動。」

張德培本人除了擔任基金會大使外，也經常自掏腰包捐助福利院，期許以自身力量拋磚引玉帶動更多人投入公益。

楊應瑞補充：「和平之君福利院成立20年多來，照顧且幫助了數百位重度殘疾孩童，引進世界宣明會負責孤兒院的管理，也為他們提供生活職能培訓，期許孩童們有朝一日能照顧自己；至今，已有50多位孩童被國內及海外家庭所領養，在愛的雨露下得到新生，藉由福利院，把愛與關懷帶給有需要的人。」

有關「和平之君兒童福利院」的工作與使命，可瀏覽官網https://popsfoundation.org。

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