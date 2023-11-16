極品假期 舉辦海洋及河流遊輪 促銷說明會

河流遊輪行經德國城市-阿沙芬堡。(極品假期提供)

不需每日打包行李、不需舟車勞頓、可一次暢遊多國，悠遊慢活的遊輪旅遊方式，已經成為眾多旅客旅行的標的。「極品假期」以專業的角度為民眾介紹河流遊輪與海洋遊輪的優點，及許多促銷方案。

「極品假期」將於12月7日(星期四)於羅蘭崗舉辦兩場遊輪說明會：上午9時30分為全包式「維京河流遊輪說明會」；下午2時30分是介紹Free at Sea & Freestyle的「挪威海洋遊輪」。當日將備有精緻茶點招待及行李箱摸彩，座位有限，需先去電預約報名，額滿截止。

極品假期11月感恩季推出「全包式頂級河輪」促銷方案，可享受免費歐洲來回機票的優惠。

「全包式服務」從航班降落那一刻起，便有專人接機，包含每日行程岸上觀光 、船上5星級美食與美酒饗宴、船上免費wifi、每日午晚餐無限啤酒及紅白酒供應、每日三餐、下午茶及消夜、24小時飲料吧及點心。至行程結束由專人送機讓你樂享整段旅程。是一種充滿魅力，物超所值的旅行方式，輕鬆深度暢遊歐洲多國，VIP的享受。

該全包式促銷方案，精選四個河輪行程（基本房）: 「11/14/2024浪漫萊茵河8天」，造訪瑞士、德國 、法國、荷蘭4國，每人2998元起。「4/16/2024多瑙河華爾滋8天」，造訪德國、奥地利、斯洛伐克、匈牙利4國，每人3398元起。「11/11/2024大歐洲15天」，造訪匈牙利、奥地利、德國、荷蘭4國，每人4899元起。「9/17/2024歐洲全覽17天」，造訪羅馬尼亞、保加利亞、塞爾維亞、克羅埃西亞、匈牙利、奧地利、德國、荷蘭7國。每人8499元起。包免費機票的出發城市有：洛杉磯、舊金山 、紐約等，其他城市可去電洽詢。促銷期至2023年11月28日止， 船位有限，動作要快。

另特選四個海洋遊輪行程（陽台房）：「4/26/2024地中海10晚」每人2331元起+稅；「5/12/2024阿拉斯加7晚」每人1434元起+稅；「7/25/2024冰島10晚」每人2673元起+稅；「10/18/2024地中海10晚」每人2592元起+稅。

如果你對河遊輪或海洋遊輪有興趣，那麼可去電連絡遊輪專家「極品假期」，全美免付費電話1-888-680-5688，計畫你的河遊輪或海洋遊輪之旅。