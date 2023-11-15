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小雅屋 感恩節多款系列蛋糕 歡迎訂購

洛杉磯訊
小雅屋推出感恩節多款系列蛋糕，歡迎訂購。（業者提供）
小雅屋推出感恩節多款系列蛋糕，歡迎訂購。（業者提供）

感恩的季節，小雅屋特在此佳節推出感恩甜、驚喜、繽紛蛋糕系列，凡於11月16日前預訂的客戶，享有10%優惠，請於11月21日至23日之間到店領取。

洛杉磯遠近知名、且擁有多家分店的的小雅屋烘焙名品成立於1996年，至今已屆滿27年，成立之初以台式麵包為主，每天一早熱騰騰出爐各式新鮮麵包，提供道地、傳統的麵包、西點及蛋糕，不論喜慶宴會或伴手禮，都是消費者歡迎。選用好的食材，用好的原料製作出美味且價格實惠的產品，是小雅屋堅持不變的經營原則。

每逢佳節的到來，JJ小雅屋為因應節景，均精心設計符合節日的各種蛋糕；有著精緻的造形外，在口味上更迎合了消費者的需求。今年的感恩節小雅屋特別推薦；南瓜軟心起司蛋糕（見圖）、粟子塔、水果嘉年華丶巧克力交響曲、提拉米蘇等，各個都具有著感恩的氣氛，讓家人或朋友團聚時更增佳節歡樂。

小雅屋表示：「我們不只是麵包店，為了方便消費者，我們不斷地開發新的產品線，增加新的種類，以迎合消費者的口味及喜愛。例如：我們增加了早餐，有豆漿、米漿、燒餅、油條，飯糰、蛋餅、包子等。午餐類有各種套餐；米粉湯套餐、魯肉飯套餐、意麵套餐、燻鴨湯套餐及招牌排骨飯、 雞腿飯、鮭魚飯、紅糟肉飯、焢肉飯、鹽酥雞飯等台灣美食」。

疫情後恢復堂食的同時，天普市店特聘具有20多年經驗的江浙菜師傅（原江浙小吃郭師傅），除原有的台式菜色外，增加了午晚餐的江浙菜如：招牌毛血旺、藤椒魚片、清蒸鱈魚、苔條魚、口水雞、辣子雞丁、金沙南瓜、特色小炒及各式炒年糕，道道美味。除此之外，在各店均有冷凍熟食的菜餚，買回家加熱後即成為餐桌上的一道美味佳餚。

小雅屋各分店地址電話如下：天普市店電話626-287-2588，地址5755 Rosemead Blvd.；工業市店電話626-965-1388，地址18558 Gale Ave.；哈岡店電話626-333-1278，地址18542 Halliburton Rd.；羅蘭岡店電話626-581-1678，地址1744 S. Nogales St.；亞凱廸亞店電話626-836-6888，地址1130 S. Baldwin Ave.；托倫斯店電話310-328-6688，地址2370 Crenshaw Blvd.。夏威夷店電話808-942-0888，地址1440 Kapiolani Blvd.(蛋糕款式會有不同)。

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