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長青保險 每星期舉辦五場免費健保說明會

洛杉磯訊

「長青保險」長期性的提供免費的個別約談健保說明，需要諮詢聯邦健保計劃或是獲取更多有關資訊者，或需要推薦加入適合自己的保險者可及時聯絡。

長青保險說，耆英長者一般常有的疑問包括：1. 什麼是Medicare 紅藍卡。 2. 我快滿65歲了，如何申請紅藍卡。3. 紅藍卡與白卡的差別。4. 我現在還有工作公司有保險，我需要辦理紅藍卡嗎？5. 我有Obama 的個人保險，還需要申請紅藍卡嗎？6. 我快65了，現在有白卡，還需要申請紅藍卡嗎？7. 為什麼Medicare 紅藍卡還細分A B C D。8. 我的保險常常很難預約看診，如何選購就醫方便的健保。9. 我常在國外，我的健康保險如何調配。10. 我處方藥費用很貴，有沒有改善的什麼方法。11. 我的朋友常常聊起健身房，櫃檯成藥，牙科，眼鏡等，這些額外福利與保險公司有什麼關係。 12. 有那些保險計劃可以就醫又能幫我輕鬆省錢？

若有以上任何疑問的人士，都歡迎參加免費的單獨約談、小組約談，或團隊約談的健保說明討論會。長青都可以免費安排恊 助你慎選「 紅 藍(白)卡健保計劃」！

長青保險每星期均舉辦五場免費說明會，說明會的舉辦時間及地點詳情如下：星期一上午10:30，在City of Industry JJ Bakery & Café工業市小雅屋，地址是：18558 Gale Ave., #168, City of Industry。星期二上午 10:00 ，在蒙特利公園市的Mr. Baguette 餐廳，地址是：400 S. Atlantic Blvd., Monterey Park。星期三下午3:00，在Alhambra Marengo McDonald's 阿市 Marengo 麥當勞，地址是：1520 W. Valley Blvd,. Alhambra。每個星期四下午 4:00，在亞凱迪亞市嘉頓港式西餐Arcadia Garden Café，地址是：850 S Baldwin Ave., Arcadia。每個星期五下午 3:00 ，在天普市小雅屋 ，地址是：5755 Rosemead Blvd, Temple City。以上說明會均歡迎長者去電預約報名。

「長青保險」是一家耆英健保代理公司，是一群擁有醫療相關背景且具有熱忱、30年豐富經驗的保險經紀人團隊，該公司代理多家優質健保計劃： HMO、 MAPD 、 PPO、 Supplement補充保險 ，PDP 藥保。 安森藍十字 、 藍盾健保 、 中心健保、 聯合健保、 褔全健保 、 環球健保 、 惠安納健保 、 Aetna/ Silverscript 、 SCAN 、 Alignment 、LA Care 、Molina、Healthcare、Scan、 WellCare 。詳情可電話聯絡1-888-801-1829 （周一至周五上午9九點至下午5點）。

健保 保險 紅藍卡

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