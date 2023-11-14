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歐之旅 義大利/西西里島14天全覽之旅

洛杉磯訊
以圓錐形屋頂而聞名的「磨菇村」阿爾貝羅貝洛。(圖：歐之旅提供)
以圓錐形屋頂而聞名的「磨菇村」阿爾貝羅貝洛。(圖：歐之旅提供)

如果沒有到過西西里島，就好像沒有去過義大利一樣， 2024年春遊計劃單中，不妨列入歐之旅的「義大利、西西里島14天全覽之旅」，即日起接受報名，3月18日出發。

歐之旅表示，熱情浪漫的義大利擁有藝術瑰寶、名城古都、宗教聖殿，南面的西西里島為地中海中心明珠，更是個美麗的島嶼，有著歷史悠久的文化遺跡以及優美的自然風光，蜿蜒漫長的海岸線、 湛藍的大海和遼闊的邊土， 堪稱人間天堂， 難怪旅者形容如沒去西西里島，等於沒去過義大利。

歐之旅「義大利、西西里島14天全覽」精選遊覽地點，有眾所皆知的米蘭、威尼斯、佛羅倫斯、比薩、羅馬、龐貝古城、濱海小鎮五漁村之外，還造訪地中海區域最完整的穴居「馬特拉」，被世界旅人公認為最浪漫的蜜月小島「卡布里島」，有超美的海岸線、奇石、蔚藍海水及藍洞，米蘭人的後花園科莫湖區，還藏有現今世界上珍貴歷史文物精華的梵諦岡博物館，米開朗基羅的不朽傑作「最後的審判」的西斯汀禮拜堂，看一座八邊形到處有8的建築蒙特城堡；以及以圓錐形屋頂而聞名的「磨菇村」阿爾貝羅貝洛 。土魯利蘑菇屋 (Trullo Sovrano)，是運用史前的建築技巧、及利用當地產的石灰建成的圓錐屋。

西西里島擁有碧水藍天、火山、茂盛植林與古代遺跡，十足感受濃厚的地中海文化風情。西西里島景點包括有全世界保存最好的「神殿之谷」，美麗的小山城「陶爾米納」；以及夢幻般的土耳其階梯、首都巴勒莫老城、王室山大教堂、埃特納火山、沿岸小鎮切法盧，海線上美麗古城錫拉庫薩，音樂家貝里尼的故鄉卡塔尼亞。

歐之旅一路行程上貼心安排品嚐多樣化義大利道地風味美食，提供個人配戴專業翻譯耳機。

在明年的三月份，歐之旅另策劃「日本四國11天」賞櫻遊，3月25日出發。日本全境分成四大部分：北海道、日本本州、四國與九州，其中四國面積最小，如同名字由四個縣 ( 香川、德島、高知、愛媛 ) 組成。歐之旅指出，儘管是日本四大島中最小的島，四國卻有滿滿的大自然與文化之美。隨著瀨戶內國際藝術祭開辦及直航飛機出現，越來越多人來到這裡，感受四國獨特魅力。

有關更多精彩2023冬遊、2024全年行程和優惠詳情，可去電洽歐之旅 (626)289-8587或上網 EuropaHolidayUS.com。

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