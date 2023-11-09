創享家集團Vegas舉辦「公益講座暨試營運典禮」

行業菁英齊聚的演講盛會，中文公益講座探討財富管理

2023年11月4日，由美國創享家集團傾力舉辦的「拉斯維加斯大型公益講座暨試營運典禮」活動圓滿落幕。這次活動吸引了許多拉斯維加斯市民及經紀人，現場氣氛活躍，參與者響應積極！集團透過此活動為民眾提供了有關於即將到來的報稅季及醫療保險 開放期等針對性實時的保險金融知識，也通過邀請產權，法律，保險，年金等相關行業的精英講師親臨現場，提供 了專業的學習平台和諮詢管道。

同時，本次大型公益演講的舉辦是集團為12月9日即將正式開幕的拉斯維加斯分公司進行預熱活動，而後盛大開幕也將為民眾帶來更多驚喜與財富商機可能。

早上九點半，公益講座正式開始。各行各業佼佼者領銜主講，包括美國創享家集團創始人Tiffany Xu女士、柯爾律師事務所內華達的知名律師宋凱Taylor Simpson、Fidelity National Title亞裔 區諮詢總監Shannon He、教育 基金和FAFSA資深 專家Jenny Koo、百萬圓桌頂尖規劃師Judy M.Zhu、健康保險與貸款 專家Jessie Li、資深長期照護規劃專家Wesley、資深升學 教育專家Marvin、以及資深保險理財專家Jackson。

講座內容涵蓋了醫療保險開放期最全攻略、FAFSA大學助學金的最新規定、美國信託的介紹、財富商機的把握、養老必備的長期照護規劃、個人與自雇主的年底省稅秘訣、美國房產權益 的深度解密、退休收入的提前規劃、中考高考成績不理想但來美國留學的建議，以及外國客人來買保險的處理方式等大熱主題。

此外，特邀演唱嘉賓，中國神曲《我EMO了》原唱教主赫拉含青為大家帶來了獻唱表演，並在活動結束時進行精美禮品抽獎和問答時間，讓大家有機會贏取豐富 獎品並獲得更多關於美國保險和理財的知識。

這次活動的成功舉辦，不僅為拉斯維加斯的市民帶來了全新的金融保險知識盛宴，也為經紀人們提供了一個學習交流的平台。我們相信，透過不懈的努力和創新，集團未來將能夠在拉斯維加斯打開更多新篇章。

創享家集團－實力助就終極財富夢想

美國創享家集團是一家具有雄厚實力和廣泛影響力的商業服務集團，其願景是將家辦理念平民化，為每個家庭服務，實現客戶的終極財富夢想。該集團透過豐富的經驗和新型團隊商業模式，幫助經紀人建立自己的商業王國，並不斷拓展業務範圍和提升服務質量，為更多的客戶提供優質的服務體驗。

集團已經在洛杉磯為中心的地區積極拓展了爾灣，東區等第二總部及商業中心，和全球20多家分公司，並擁有超過4萬平方尺的自有物業。同時，集團為經紀人建立了完善的學習成長體系，並為他們提供豐厚的回報和事業成功的機會，以最優質的平台為經紀人提供了施展才華的舞台和提升業務能力的機會。目前已經吸引了全球萬名創業者加入。

集團業務範圍十分廣範，涵蓋了金融理財、高端服務型產品、一體化家辦業務、創新團隊商業模式以及高科技系統等多個領域。不僅如此，集團擁有一支專業化的團隊，包括會計師、律師等人員，能夠為美西客戶以及經紀人提供十幾項業務金融產品，如保險年金，理財，地產，貸款，稅務，信託，教育 ，移民，IVF，企業金融等，並持續拓展業務範圍。

拉斯維加斯分公司即將開幕－美國創享家集團業務發展邁入新階段

拉斯維加斯分公司將於12月9日正式開幕，無疑將為集團的業務發展開啟新的篇章。新分公司位於內華達州人口最多的城市，鄰近高速公路，交通便利。內部配置有全新的高端辦公廳、頂級會議室以及頂級裝修，將為我們提供更好的服務體驗。相信隨著拉斯維加斯分公司的開業，美國創享家集團提供的平台將成為美西客戶和經紀人實現成功和豐碩人生的舞台。

未來，集團將持續推出豐富專業的產品、豐厚的佣金回報以及最先進的團隊制度，吸引更多優秀專業人才加入創享家大家庭。

期待與更多的人分享更多的知識和經驗，共同為我們的客戶提供更優質的服務。我們相信，美國創享家集團拉斯維加斯分公司將為我們的集團發展注入新的活力，並帶領我們走向更輝煌的未來！