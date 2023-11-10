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恩光眼科眼鏡 蒙羅維亞市新張 特價優惠

【洛杉磯訊】
黃莫湘芸視學博士
黃莫湘芸視學博士

位於蒙羅維亞市Duarte大道與6街交界，好運來超市旁的「恩光眼科眼鏡」，在新張期間推出特價優惠顧客。

恩光眼科眼鏡(Prism Optometric)表示，新張期間推出的特價優惠，有特價159元的單光眼鏡，包含鏡框及鏡片；特價279元的多焦點眼鏡，包含鏡框及鏡片，均使用安全薄鏡片與抗反光塗膜，亦可加些費用升等換其他眼鏡。但這些優惠價格，不適用於使用保險

該眼科中心是一家現代化的驗光眼鏡專門店，在溫馨舒適和親切的環境下，提供卓越的眼睛護理服務，他們使用先進的技術，與患者的教育及預防措施，來提供徹底的檢查。他們的發展目標，是建立於信任和誠實基礎上長期與患者的關係，核心價值是盡量致力於通過回饋，和幫助那些缺乏關懷的群體，來提升社區的水平。

恩光眼科眼鏡的黃莫湘芸視學博士(Dr. Rosie Mo Wong 見圖)，畢業於洛杉磯Biola大學、及紐約州立大學視學博士，已有十二年的眼科工作經驗，平常熱心參與社區活動作義工。該眼科中心接受中心健保、福全健保、VSP、Eyemed、MES、Spectera、United Health Care健保、Cigna健保、Scan健保等及其他各類保險。

眼科中心的服務項目，包括有驗光與配眼鏡、配隱形眼鏡、成人或學童近視矯正、兒童視力檢查、數位視網膜影像、治療急性紅眼症(乾眼、感染、過敏、異物清除)、糖尿病眼科檢查、綜合眼科檢查(青光眼及白內障和各种眼疾)、眼科LASIK免費咨詢、DMV視力表格、電腦眼鏡、設計師眼鏡等。

有關優惠詳情可電626-501-3773或短信預約，有通國語、粵語或英語的專業人員，會為民眾解答相關問題，地址在945 W. Duarte Road, Monrovia, CA，網址是 www.prismoptometric.com。

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