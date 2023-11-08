千里之行始于足下 總統的慢跑鞋

New Balance運動鞋以其獨特文化針對人性出發的設計，堅持出品多寬度、多高度的時尚 鞋款，帶給每一位消費者最舒適貼身的運動鞋型。

New Balance的一大特點是同一尺碼的多樣選擇。New Balance的運動鞋同一尺碼有不同寬度及高度，有窄型，標準型和寬型三種，而在窄型和寬型中又細分不同程度，一雙New Balance的鞋穿著會是相當舒適的感受。其獨家研發的高吸震墊，能有效吸收99%的地面反作用力，受到多國元首及各界精英人士所愛用，是享有「總統的慢跑鞋」之美譽的多功能鞋。

New Balance運動鞋的歷史可追溯到1906年由年輕的英國移民 William Riley在波士頓 成立了New Balance公司專門訂做整形外科的腳弓支撐器和矯正鞋。他觀察後院的雞，用雞腳的三隻爪實現了完美平衡，受到啟發設計了柔性足拱插墊，進而生產運動跑鞋。隨著業務的發展，50年代的New Balance開始為當地的跑步者製造專業的運動鞋，其中包括麻省理工大學田徑隊。70年代，現任董事長總裁James S. Davis在波士頓的馬拉松 日那天買下New Balance，開始了嶄新的一步。

至今，一個將近100年的品牌三度易主，每一位新老闆都是被New Balance的舒適吸引而入主公司，除了貫徹公司文化的傳承之外，更不斷以新興的科技，專注開發更符合人體工學的鞋款，研發產品的舒適及實用功能，成為國際品牌。New Balance相信「鞋子就是最好的代言人」。

為迎合亞洲市場，還推出了流線俐落韓系街頭，多種顏色設計在舒適實用的運動功能之外更是時尚流行的最佳穿搭。韓國多元藝人IU更為其代言。