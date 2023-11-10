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南加州東海大學校友會 邀歌星尤雅演唱

洛杉磯訊
歌星尤雅。(業者提供)
歌星尤雅。(業者提供)

加州東海大學校友會訂12月10日下午5時，在哈岡的凱悅華達大酒店，舉辦一場壯觀的聖誕年會，特邀名歌星尤雅親臨演唱，歡迎東海人帶親朋好友踴躍報名參加。

南加州東海大學校友會表示，藉由該埸活動希望給全國各地的校友們建立起彼此之間的聯繫，並再次聚集失聯校友，共同慶祝這個特別的日子：音樂、回憶和團結的盛宴。

該校友會長年以來一直都在努力營造校友之間的友誼，並為校友們提供一個共享美好回憶的機會。今年的聖誕年會更加特別，不僅有音樂和歡樂，並邀請到名歌星尤雅，在主場的演唱會中呈獻她的經典老歌。這場聖誕年會將以音樂和回憶為主題，讓校友們一同沉浸在美妙音樂中，回味過去校園時光的難忘夜晚。

該校友會表示，今年的活動將特別關注失聯校友。南加州東海大學校友會提供一個獨特的機會，讓校友們能夠再次聯絡，讓失聯的校友們也能夠藉此活動重新搭起聯繫的管道，並建立更加緊密的校友網絡，共同分享他們的故事和經歷。這個活動不僅歡迎南加州地區的校友參加，還歡迎外地校友的積極參與，共同慶祝聖誕佳節。校友會鼓勵外地校友與本地校友，建立新的友誼和聯繫。

想要參加這個充滿歡樂和回憶的聖誕派對，可電郵至 [email protected] 聯繫他們，以獲得更多信息和購票詳情。

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