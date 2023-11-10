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2024年紅藍卡健保福利免費講座 歡迎參加

橙縣訊

Uniti Global Insurance Services公司提醒，2024年度聯邦醫療保險轉換期已從10月15日開始，將至12月7日截止。你是否最大限度地使用了你的紅藍卡福利？持卡人勿錯過年度可以選擇或轉換新的聯邦醫療保險計劃的期限。

保險專員 Grace Wei表示，該公司即起有多埸2024年紅藍卡健保福利的免費講座。提供健保各項有關資訊。公司耐心的講解、細心的服務、多年豐富經驗，提供全方位完備的服務，給予專業指引而協助。例如明年你的處方藥自付額是否會增加？HMO , PPO和 Supplement plan有何區別？ 加入 HMO後可以更換醫生或指定醫院嗎？

l講座時間從11月14日至12月7日，都在週二、三、四 和五舉行。（1）週二的11月14日，21日，28日，12月5日上午9 時，在天普市McDonald's麥當勞，舉行，地址9831 Las Tunas, Temple City。（2）週三的11月15日，22日，29日，12月6日亞凱迪亞有兩場，上午 9時和9時30分在嘉頓港式西餐 Garden Cafe，地址850 S. BaldwinAve., Arcadia。（3）週四的11月16日，30日，12月7日在天普市有兩場，下午2時和3時在加州茶棧 Tea Station，地址 9578 E. Las Tunas Dr. Temple City。（4）週五的11月10日，17日，12月1日有一埸，上午 10時在 Torrance的 Caffe Bene ，地址1555 Sepulveda Blvd., # A-C, Torrance。

歡迎踴躍參加和諮詢有關最新紅藍卡消息。現場會有保險專員提供申請表及相關資訊。可去電預留座位 626-829-2360。

聯邦醫療保險 紅藍卡 天普

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