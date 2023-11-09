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大華超市11/10~16超值優惠+線上抽獎

洛杉磯訊

大華超市與全美華人共慶「雙11」購物嘉年華，11月10日起至16日的一周期間，推出力度空前的促銷活動，超多種類的直降商品於各門市、官網、APP均可購買。 同時，大華也準備了驚喜線上抽獎活動，歡迎消費者踴躍參與。

大華超市表示，作為全美領先的亞洲連鎖超市品牌，該超市在不斷為大眾提供優質的產品和服務的同時，也持續回饋廣大消費者的信任與支持。從本周五 (11/10)起爲期一周以最強折扣供應水果、肉類、雜貨、海鮮、烘焙、點心飲料等，應有盡有，包括： 藍鑽蝦一盒2.2磅低至9.88元，李錦記蠔皇極品鮑魚四盒售20元，賓格瑞調味牛奶兩包9元等等諸多超值優惠，全城最低價。

此外，大華超市也為顧客準備了超驚喜線上抽獎活動，活動時間自2023年11月10日零時至11月16日23時59分，凡在此期間掃描店內海報二維碼並登陸抽獎頁面，即可參與活動並有機會贏取1100元大華禮卡。

此次「雙十一」抽獎活動僅對亞利桑那州、加州、馬里蘭州、馬薩諸塞州、內華達州、新澤西州紐約州、俄勒岡州、德克薩斯州、弗吉尼亞州及華盛頓州的18歲以上合法居民開放。 無需購物即可參與。 該抽獎活動將隨機抽出所有獲獎者，並於2023年11月20日以郵件或電話方式與獲獎者取得聯繫。

具體參加抽獎流程如下：

(一) 掃描大華店內海報二維碼，進入抽獎活動登陸頁面。

(二) 輸入參加者訊息。

(三) 查看規則，並點擊 「我已閱讀並接受官方規則和條例」 確認同意，點擊「Enter To Win」 進行抽獎。

(四) 如需瞭解更多詳細抽獎資格，可點擊關注大華超市的社交媒體或提供電子郵箱。

大華表示，抽獎活動獲獎人須在獲獎通知發出後15日內，與大華官方確認獲獎信息，否則獲獎資格將被判無效，並重新遴選獲獎人。如因任何原因抽獎活動無法依計畫進行，主辦單位有權自行決定取消、終止、修改或暫停或繼續抽獎活動。大華超市擁有活動最終解釋權。

有關更多大華超市2023年「雙11」購物折扣福利，可參閲各大華店內海報及官網 www.99ranch.com。

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