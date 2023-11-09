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加聯泰平醫療網 本周六健保資訊活動

洛杉磯訊

加聯泰平醫療網（Allied Pacific IPA）於11月11日（星期六）上午9點，在阿罕布拉市舉辦健保資訊活動，提供聯邦紅藍卡最新資訊，同時還有免費的手機健康檢查、流感疫苗注射、健保計畫展位，醫生講座，現場還有大抽獎，歡迎加聯泰平醫療網會員和非會員參加，現場同樂；地址是700 S Almansor St, Alhambra。

加聯泰平醫療網表示，聯邦紅藍卡年度轉換期（AEP）自10月15日起至12月7日截止。為讓會員及選計畫中的非會員了解現最新有關紅藍卡轉換期的所有訊息，如何利用加聯泰平醫療網及網內醫生及醫療資源，特舉辦這項活動。

加聯泰平醫療網30年來不斷擴張，更多專科醫生加入服務社區，包括心臟科，婦產科，眼科等，其中許多醫生精通國、粵、台語，會員與醫生可順利交通，掌握自己的狀況。除此之外，加聯泰平醫療網還有超級護理中心，裡面設有7天開放的緊急護理中心、綜合專科，化驗所、藥房等，滿足會員一站式的需求。

加聯泰平醫療網成立於1992年，是聖蓋博谷最大的醫療專業人員網路之一，與主要健保計畫、醫生、醫院和當地醫療保健提供商簽訂合同，提供優質的患者護理。透過廣泛的醫療網路及熟悉多種華人語言的客戶服務代表，提供以患者為中心的醫療服務，包括緊急護理中心、創新的門診手術中心、慢性疾病管理計畫、健康教育和社群活動，同時透過品質改進提高醫療實踐標準，以同理心和效率滿足醫療保健需求。

 更多訊息及參加可撥打電話626-943-6227/ 626-943-6183預約參加活動，或上網www.AlliedIPA.com 洽詢。

紅藍卡 健保 流感疫苗

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