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安卓第十代電視盒 感恩節特價169元

羅斯密市訊
安卓第十代電視盒。（業者提供）
安卓第十代電視盒。（業者提供）

安卓第十代電視盒感恩節特價169元。

中華數碼推出智能6K電視機頂盒，採用雙頻2.4g和5 G Wi-Fi，在眾多電視盒品牌裡，速度快、圖像清晰、節目豐富。有大陸、台灣、北美、日本、馬來西亞、泰國越南、印尼、歐洲和各國體育直播，七天回看。擁有百萬部全球各國4K電影、電視劇和綜藝。

機頂盒內有卡拉OK應用，免費點唱中英文歌曲應用、中文YouTube和私密成人午夜電視和點播，有密碼鎖。一次購買所有節目永久免費。無月費或任何其他費用，無廣告。機內固件和應用自動更新升級，是送禮佳品，外州可郵寄。店內增設其他廠家的電視機頂盒維修和升級，收費30元。

中華數碼推出家庭KTV組合。 配有混音和雙高音質雙喇叭，可男女變聲附帶兩支無線嘜；有藍牙功能。可連接安卓電視盒，每天更新歌曲，也可以連接手機或iPad的藍牙。選用成千上萬的免費歌曲，新歌天天更新，不需要充值。特價150元，與電視盒一起買，減 40元，特價280元。

機器重約6磅。內帶充電池，在野外可使用6小時 ，也可以用於電視機的輔助音響效果，跟 Boss Sound Bar 差不多。實體店購物有保障，所有產品一年免費維修保固。歡迎參觀展示廳， 地址8736Valley Blvd # A, Rosemead, CA ，聯繫電話626-382-9694。

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