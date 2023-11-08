免費政府電話用戶 現可選擇網絡

免費政府電話用戶，現在可以選擇T - MOBILE或VERIZON網絡，於申請時註明是哪個網絡。

這是加州 政府提供給18歲以上、低收入 加州居民的普濟手機計畫。該計畫提供五寸半4G中文智能手機和平板電腦。每月不需付費用，無帳單，每年節省600元或更多。 可以全美任何地方無限打電話，發短信，也可以上網，現在增加每月無限手機流量。

如果你或你家中的其他成員，符合以下任何一項符合條件的公共援助計畫，就有資格獲得加州的免費手機計畫：

1. 有醫療卡MedCal白卡 。

2. 有參加低收入家庭能源援助計畫（LIHEAP）。

3. 有聯邦政府補助 (SSI) 。

4. 有聯邦公共住房援助或第8節 。

5. 有加州聯邦食品券或補充營養援助計畫。

6. 婦女，嬰兒和兒童營養補助計畫（WIC）。

7. 國立學校午餐計畫（NSL）。

客戶可以免費打電話給中國、越南、韓國、美國所有州、加拿大和墨西哥。如果你的家庭未參加公共援助計畫，但年收入等於或低於相應的收入限額，你就有資格獲得加州的免費手機計畫。具體收入限額為：1-2人家庭年收入低於32,500元；3人家庭年收入低於37,700元；4人家庭年收入低於45,900元；每位附加人員8,200元限額。

申請人需注意：

1.加州政府要求使用者每月最少使用手機一次，否則可能被取消資格。

2.政府條例規定這個福利每人限於一個。

3.如果申請本人已經申請了家裡低收入座機電話，而現在再申請低收入免費手機，家裡座機電話將會沒有優惠、並調整提升到普通正常的價格月費。

申請時需攜帶的證件：醫療白卡MedCal正本或其他公共援助計畫正本、加州ID ;身份證正本，工卡，如果沒有白卡，請攜帶老人金（SSA）每年收入信福利聲明或者納稅申請表。

申請地點：

阿市-1413 E Valley Blvd，電話626-281-8888， ALHAMBRA護照照片 (168 超市旁)。

蒙市-423 N.Atlantic Bl＃103，Monterey Park ，電話 626-234-8282,626-458-0689世界書局，(大中華超市旁)。

橙縣-9637 #B Bolsa Ave，Suite B，Westminster，電話 626-423-9989（在Brookhurst和Bushard之間，T & K Food Market 旁邊）。

聖地亞哥-7323 Convoy Ct，San Diego，電話858-268-2882，天天通訊（Clairemnot Mesa大華超市後面）。

聖蓋博-608 E Valley Bl，＃D，San Gabriel ，電話626-280-6088，世界書局（順發超市旁）。

聖蓋博-1617 S. Del Mar Ave., # B, San Gabriel，電話 626-872-2306，CELL 626-366-9991富通通訊。