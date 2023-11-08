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階進慈善基金會 免費施打最新新冠疫苗/流感疫苗/常規疫苗

洛杉磯訊
民眾接種新冠疫苗。（業者提供）
民眾接種新冠疫苗。（業者提供）

階進慈善基金會（Wealth By Health Foundation）將在11月12日（星期日），舉辦免費施打最新新冠疫苗、流感疫苗（全年齡）及常規疫苗（兒童）。

時間是12日上午9時至中午12時，地點在「柔似蜜社區中心Rosemead Community Center」，地址在3936 Muscatel Ave, Rosemead, CA。

當天將提供最新輝瑞及莫德納 (2023-2024配方) 新冠疫苗及流感疫苗，以及免費提供18歲以下無保險與保險不足兒童常規疫苗。

流感季節來臨，接種最新的疫苗十分重要。預約以及資格問題可去電1-888-996-9985，新冠疫苗以及流感疫苗可先上myturn.ca.gov預約。無預約者，需於當天現場候位，先到先得。

階進慈善基金會成立於2016年，本著人人享有優質醫療服務的理念，率先設立行動義診，為「醫療沙漠」地區的低收入、無保險、和保險不足的家庭，提供免費醫療服務。當時他們只有一名醫生和一名牙醫，在當地寺廟為老年患者服務。隨著時間的推移，越來越多的醫護人員伸出援手，表達了他們在提高健康公平方面的共同願景。

今天，他們的醫事團隊包括牙醫、牙科保健員、醫師、藥劑師、註冊護士、針灸師、眼科醫師和驗光師等。他們的使命是通過提供可及的資源，來改善弱勢族群的健康和福祉，這些資源將使個人能夠獲得更高的生活品質。了解更多詳情可上網www.wealthbyhealth.org。

常規疫苗（兒童）施打。（業者提供）
常規疫苗（兒童）施打。（業者提供）

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