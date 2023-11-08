健安保險 專精聯邦紅藍卡醫療保險 歡迎諮詢

健安保險提醒，12/7 紅藍卡 年度轉換期最後一天。年滿65歲想要加入聯邦紅藍卡醫療保險 ，或想要找尋一家適合自己條件的健保公司，或不知如何做才是對自己最好選擇的銀髮族們，都歡迎找健安保險諮詢，他們將提供專業、詳盡、耐心的免費服務。

健安保險是一家專精聯邦紅藍卡的保險經紀公司，與各大承保聯邦紅藍卡醫療保險公司皆有簽約合作，專業代理美國各大Medicare (聯邦紅藍卡保險)公司產品。公司旗下擁有百位認證之保險專員，皆可用你的語言提供詳盡的解說，根據客戶需求推薦適合的健保計劃。他們的保險專員有最新和準確的紅藍 (白)卡資訊，一通電話專員就能幫民眾免費分析每種健保，指導如何使用福利 和量身規劃健保計劃。

健安保險代理：紅藍卡Part B保費每月可節省高達164.90元。家庭醫生、專科醫生門診0元。住院不限天數0元。藥物保險保費0元。額外福利包含：眼保配鏡補助、牙保+植牙福利、健身房福利、櫃檯成藥福利、交通車接送福利、針灸福利、緊急呼救器 (PERS)、生活補助金 (Flex card)等。

該公司表示，只要客戶對他們提出的健保服務需求，就會竭盡所能為每一位客戶提供完善的物力資源。對於他們每一位的客戶需求，必定努力嚴謹以對。他們不僅僅會協助提昇客戶的健康保險品質，並會協助客戶在多元化的選項中，精選出最佳且適合個人的健康保險計劃。

Medicare (聯邦紅藍卡保險) 有別於其它一般的人壽或者員工健康保險，因為此保險是由聯邦政府提供，保險內容相對繁瑣。此保險申請條件除了受益人之年齡外，在美之法定身份及社安點數都是其考量之因素，因為會影響受益人加保之後所要支付的保費金額。除此之外，Medicare (聯邦紅藍卡保險) 的相關規則法令及保險公司福利，隨時不停都有變化，並不是入保之後永遠不變，所以銀髮族們就需要一家好的、專做聯邦紅藍卡保險的經紀公司替你把關。

若有任何問題，歡迎去電健安保險免費電話1-877-542-0289（聽障/語障711）。健安保險營業時間為星期一至星期五，上午9點至下午5點。