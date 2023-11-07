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長榮航空/洛杉磯天使隊 共推全壘打慈善贊助

洛杉磯訊

長榮航空與美國職棒(MLB)洛杉磯天使隊於今年4月宣布，在本年度賽季共同推出「全壘打慈善贊助」活動，只要天使隊球員於天使球場擊出一支全壘打，長榮航空便捐贈美金一千元。截至美西時間9月25日，洛杉磯天使隊球員已擊出118支全壘打，累積贊助金額近新台幣400萬。

洛杉磯天使隊在天使主場迎戰德州遊騎兵隊時，於現場舉辦慈善捐贈儀式，長榮航空總經理孫嘉明(見圖右）特別飛來洛杉磯，將贊助金額的支票頒予洛杉磯天使隊主席Dennis Kuhl (圖左）。儀式舉行後，天使隊士氣大振、一局下再揮出三分打點全壘打，使當天累積全壘打數達119支。捐贈金未來將由「洛杉磯天使隊棒球慈善基金會」(Angels Baseball Foundation)運用此筆捐贈款，使用於關懷青少年議題的公益活動。

洛杉磯天使隊棒球慈善基金會於2004年成立，多年來與洛杉磯天使棒球隊共計投入美金2,400萬用以改善當地青少年教育、醫療保健、藝術與科學等；而長榮航空自2018年開始與洛杉磯天使棒球隊合作，推廣運動的品牌形象深植當地球迷心中，此次藉由全壘打慈善贊助更深化雙方關係。

長榮航空航網遍布全球，長期贊助國內外多項運動賽事，除了在日本、美國、英國及法國，皆有贊助棒球、足球等各項運動，同時也長期提供資源支持多位不同領域的台灣好手，包括世界球后戴資穎、羽球王子王子維、奧運銅牌潘政琮、台灣蝶王王冠閎、以及小林同學林昀儒等優異選手。

在近期舉辦的杭州亞運中，長榮航空也特別贊助免費超額行李，以及提供皇璽桂冠艙及豪華經濟艙包艙、客製化的機上服務及餐點，用行動展現對於體育賽事的支持，讓選手們可以舒適的飛抵目的地，以最佳狀態迎接挑戰，爭取佳績。

長榮航空深耕北美市場30多年，現在提供每週84班直飛北美八大航點的飛航服務，包括洛杉磯、舊金山、紐約、芝加哥、休士頓和西雅圖以及加拿大的多倫多與溫哥華，並自10月29日冬季班表起，西雅圖增為每週10班後，飛往北美航班將達每週87班，除了提供台灣旅客往返北美便利的空中交通服務，也著眼北美與東南亞往返的轉機市場。

天使 洛杉磯 長榮

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