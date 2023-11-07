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林大衛保險分享 購買適合自己的耆英健保

洛杉磯訊
林大衛保險分享2024年耆英健保
林大衛保險分享2024年耆英健保

一年一度的健保開放期已開始，將至12月7日截止。各大保險公司也已開放2024年耆英健保的申請，民眾將怎樣買到適合自己的保險？林大衛保險建議，因為每個人的身體狀況、藥物需要、和經濟能力不同，可找一個有經驗的保險經紀，一對一，根據自身的健康狀況、經濟情況、藥物和福利需求，來選擇適合的保險。

如果你經常往返外州，或者因為身體狀況需要時常看專科醫生，住進大醫院，這時一個PPO的保險可能適合。有些人想要PPO的保險，但是經濟狀況無法負擔保費，林大衛保險經紀公司表示，今年保險公司有包含藥物保險的耆英健保MAPD「 零保費PPO」特別計劃，不僅減輕經濟負擔，而且還能得到PPO的保險。

有些人目前身體無恙，或長居國外，也許選擇可以退錢的HMO計劃更適合，不但包含藥物保險，每個月可以拿到一百多塊錢的退款來負擔政府規定的Part B的費用。這些實際情況和需求，都可與經紀人一對一的交流來了解。

在藥物方面，建議帶著現在所吃的藥物和保險經紀見面，讓經紀根據你的藥物，選擇適合的健康或藥物保險。比如胰島素或手術後的昂貴藥物，有些保險公司會提供很大折扣。同時有些保險公司也會提供免費的眼睛牙齒的PPO保險，更好的中草藥，按摩，助聽器，配眼鏡的福利，這些都可和保險經紀交流，選到適合自己的保險。

林大衛保險團隊服務華人超過30年，在華人區有六家分公司，今年將為民眾提供一對一的服務，由專業有耐心的經紀，根據民眾的健康、經濟、和實際情況選擇保險。林大衛保險還可以提供客人免費的Part B申請諮詢、免費的公證服務，報銷網上交通學校學費的福利。

林大衛保險經紀公司電話1-800-778-8588或電郵[email protected]。北嶺總公司電話 818-734-1988，地址 9250 Reseda Blvd., #11。阿罕布拉市電話 626-288-9808，地址 448 W. Valley Blvd。亞凱迪亞電話 626-371-0388，地址 713 W. Duarte Rd #D。爾灣電話949-593-0888，地址 5414 Walnut Ave Ste D, Irvine。鑽石巴電話 909- 860-7770，地址 1397 S. Diamond Bar Blvd 。哈仙達岡電話 626-667-2000，地址 1619 S. Azusa Ave。網址www.topcoinsurance.com。

資深保險經紀林大衛
資深保險經紀林大衛

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