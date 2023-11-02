第19屆中美影展/電視節「金天使獎」頒獎典禮盛大舉行！

中美影展主席蘇彥韜（左三）,中國駐洛杉磯總領事郭少春（左四）頒獎

美國鷹龍傳媒公司主辦，中國國務院新聞辦公室、中國國家電影局、中國國家廣電總局、中國駐洛杉磯 總領事館、美國洛杉磯郡郡政府共同支持的2023第十九屆中美電影節/電視節，開幕式暨「金天使 獎」頒獎典禮於11月1日在洛杉磯隆重登場。典禮上美中影視明星名導匯聚，黃曉明 ，鄔君梅，林允，導演唐季禮、劉進、夢繼、演員方芳、於慧、任程偉、徐露、袁苑等近百位影視嘉賓出席。

中美電影節中美電視節主席蘇彥韜表示，今年影視雙節的主題是「光影溫暖世界」，希望光影的力量可以將和平和諧與愛帶回我們的社會。將以包容開放的胸懷，務實促進中美之間的影視文化產業的交流與合作，以影視文化搭起一座溝通理解與互惠共贏的友誼之橋。

黃曉明榮獲中美電視節年度最佳男主角殊榮

吳京憑藉電影《巨齒鯊2：深淵》奪得中美電影節年度最佳男主角的桂冠，李冰冰憑藉《平凡的英雄》獲封年度最佳女主角。黃曉明和林允分別以《好事成雙》和《不完美受害人》榮獲中美電視節年度最佳男女主角的殊榮。

方芳頒獎給中美電視節年度最佳女主角林允

年度最佳中美合拍片《巨齒鯊2：深淵》和年度最佳影片《流浪地球2》也同時分別入選第十九屆開幕式閉幕式電影。《狂飆》榮獲年度最佳電視劇。 郭帆和徐紀週分別以《流浪地球2》和《狂飆》榮獲中美影展 和中美電視節的年度最佳導演。《孤注一擲》、《消失的她》、《無名》、《望道》、《暴風》、《熱烈》、《長安三萬裡》、《天下長河》、《風吹半夏》、《溫暖的， 甜蜜的》等優秀影視作品分別榮獲「金天使獎」十大電影和電視劇殊榮。迪士尼 影業的《阿凡達：水之道》和《銀河守護隊3》，環球影業的《玩命關頭10》，派拉蒙影業的《變形金剛：超能勇士崛起》以及索尼影業的 《蜘蛛人：縱橫宇宙》獲得年度最受中國歡迎美國電影獎。

鄔君梅榮獲年度美國亞裔傑出電影人獎

《孤注一擲》製片人劉然和《好事成雙》製片楊曉培分別獲得中美電影節和中美電視節年度最佳製片人獎。劉威和董潔分別榮獲第十九屆中美影展和中美電視節最佳男女配角。肖戰、歐豪和成毅分別以《好事成雙》、《風吹半夏》和《蓮花樓》榮獲中美電視節年度優秀青年演員，王鍶憑藉《海的盡頭是草原》榮獲中美影展年度優秀青年演員。楊子以《龍馬精神》、張挺以《天下長河》分別獲得中美影展、中美電視節年度最佳編劇獎。《消失的她》導演崔睿和劉翔榮獲中美影展新晉導演獎。

國會議員趙美心、洛杉磯郡長凱瑟琳·巴格，中國國家廣播電視總局副局長楊國瑞等為頒獎典禮發來祝賀視頻。出席頒獎典禮的嘉賓有中國駐洛杉磯總領事館總領事郭少春、美國聖伯納迪諾郡郡長科特·海格曼、珠江電影集團董事長王垂林、上海電影集團總裁王雋、北京歌華傳媒集團總經理戴維、華納兄弟影業電影製作資深副總裁凱特亞當斯、華特迪士尼影業國際電影發行資深副總裁傑弗瑞·福爾曼、環球影業國際發行副總裁凱蒂·鮑威爾、索尼影業國際製作負責人舍布內姆·阿斯金、派拉蒙 影業法律事務資深副總裁加布里埃爾·米勒、傳奇娛樂公司行銷和數位策略資深副總裁皮爾·維布爾、IMAX國際開發與發行副總裁克里斯托弗·蒂爾曼、美西編劇協會國際委員會主席鮑勃安德伍德、中美影展共同主席、奧斯卡金像獎電影《百萬寶貝》製片安德魯摩根、中美電影節委員、《獅子王》導演羅布明可夫、奧斯卡金像 獎得主理查安德森、葛萊美獎得主奧馬爾阿克拉姆、《尖峰時刻》製片亞瑟薩克萊恩、《越獄》的導演鮑比羅斯等許多好萊塢頂尖製作人。

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