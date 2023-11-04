現代電動車 將採用北美電動車充電標準系統

現代電車（客戶提供）

北美現代汽車近期宣布，其在美國和加拿大 的電動車 ，將採用北美電動車充電準系統的連接埠。在美國，從2024年第四季開始，全新或是更新的現代電動車，將獨家配備NACS充電端口。加拿大則會在2025年上半年跟進。

配有NACS端口的現代電動車將能使用位於美國，加拿大，以及墨西哥超過一萬兩千個的Tesla超級充電站。這將使現代電動車車主、可用的直流快速充電網路的規模翻倍。

現代汽車公司總裁/首席營運官兼北美現代汽車總裁José Muñoz表示，現代汽車與Tesla的合作，代表了現代汽車致力為顧客提供卓越電動車體驗的另一里程碑。這個新聯盟將為現代電動車主提供在充電便利上的信心，並輔助現代汽車的合資公司，創建一個在北美至少三萬個充電站的嶄新高性能充電網絡。

特斯拉 致力於擴大其網絡，將增強車主在自家外的充電能力和便利，並全面支援像是IONIQ 5、IONIQ 6等採用現代汽車先進的電動全球模塊化平台(E-GMP)車款的超快充電速度。

從2025年第一季開始，擁有組合充電系統(CCS)現有和未來現代電動車車主，也將可以使用特斯拉的超級充電網絡，現代汽車將會為這些車主提供充電轉換器。同時現代汽車也提供轉換器、讓配備NACS的車輛能使用CCS充電器。

特斯拉資深充電總監Rebecca Tinucci表示：「將超級充電網絡開放給更多電車、能夠幫助我們加快世界轉型至採用永續能源的使命。很高興現代汽車成為北美電動車充電標準系統的最新採用者」。

現代汽車加入特斯拉龐大的超級充電網絡，進一步推進了現代汽車確保駕駛人、擁有盡可能廣泛的充電基礎設施。現代汽車也與六家領先全球的汽車製造商合作，開發一個新的高功率北美充電網絡，配備至少三萬個充電器。這新網絡的首批美國充電站，將於2024年夏季正式開張，稍後擴展到加拿大地區。

現代汽車為美國的消費者提供滿載高科技功能的汽車、休旅車，以及電動車。2022年，現代的830家經銷商在美國共銷售了近七十四萬輛車，其中近半數在現代阿拉巴馬製造廠製造。可至www.HyundaiNews.com及北美現代汽車華人粉絲俱樂部，查詢更多信息。