杉釦富遠紅外線產品 在羅蘭岡舉辦免費試用

【洛杉磯 訊】對抗寒冬，提前準備。杉釦富公司特於11月11日及12日(星期六、日)兩天，在羅蘭岡 /工業市 舉辦「多項熱銷遠紅外線產品」試用活動，並以特價優待。

該公司表示，天氣逐漸變冷，身體的血液循環也會為之變慢，進而一些秋冬容易出現的毛病，如體寒、手腳冰冷、疼痛麻痺等症狀，也因天氣變冷而變得嚴重。人體血液循環變弱、變慢，是衰老和疾病的根本和起因，有效的增加血液循環能夠幫助舒緩天冷而產生的不適。

專營台灣生產高品質遠紅外線產品的杉釦富公司（ShineCo Wellness），產品全美熱銷超過9年，總公司位於北加州灣區，為了能讓洛杉磯的消費者，也能親身驗產品的功效，特於11月11日及12日(星期六、日)兩天，在羅蘭岡/工業市舉辦試用活動，地址在 15438 Valley Blvd, City Of Industry，歡迎去電預約試用時間，把握親身體驗試用機會，預約專線1-888-666-6048或1-650-999-0988 。

「遠紅外線免用水足浴桶」是他們最受歡迎的主要產品之一，利用遠紅外線來幫助增加血液循環，增加身體新陳代謝， 以上所述情況都能在使用後得到緩解，尤其是對一些四肢容易冰冷、體寒或有身體容易疼痛的人來說，是一個解決方法。

該公司表示，人老腳先衰，經常泡腳能夠改善末稍神經和手腳、脊椎冰冷，血液循環不好的問題，但用水泡腳，對年長者而言，不能久泡無法恆溫，也不能加速身體內的微血管循環，而杉釦富代理來自台灣進口的遠紅外線足浴桶，非常方便，定時、定溫，只要把腳放入，打開開關，其中的遠紅外線能幫助增加血液中的帶氧量，促進血液循環，加強身體代謝，方便又好用。

杉釦富公司免加水足浴桶型號SC-801，原價599元，優惠特價499元（不含稅及南加運費55元；活動當天，可現場取貨節省運費）， 110V無需轉換電壓，品質保障，一年產品保固。另活動當天也有多項其他熱銷遠紅外線產品可當場免費試用，可電洽1-650-999-0988或上網www.shinecous.com，查詢其他試用產品項目。