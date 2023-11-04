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華人愛金條 好市多瘋搶 問題跟著來

馬修派瑞葬禮 「六人行」主角群送別 場地選擇有洋蔥

韓國城 SYTK雪濃湯 早餐收費10.96元

【洛杉磯訊】
各種韓式小菜
各種韓式小菜

韓國城人氣牛骨湯店(SYTK Sullungtang) ，因其味道正宗，價格親民，全天人潮不斷，豐盛的食材，量超大，清爽的牛肉湯吸引了很多回頭客。無論你是堂食還是外帶，小菜一樣不少，還附營養米飯(由12種米調配)。

天氣轉涼，華人喜歡喝熱湯暖身。該店從早開始營業，7天供應特價早餐，7點至上午10點，牛骨湯，解酒湯 (Shiitake Beef Soup) ，乾魚湯等都是10.96元。

該餐廳在食物的味道和原料的品質上有絕對的競爭力。 尤其是在專門經營牛骨湯，雪濃湯的餐廳，湯底是關鍵，該店的湯只使用燉煮48小時的濃湯頭。 在湯的沖泡過程中，油等雜質會去除，只提供食客精心熬製清爽的湯。

老闆表示，目前物價飆漲，但他們以誠實的價格為消費者提供健康而豐盛的每一餐，最近該店新增了石鍋烤肉，什錦拌飯，蔬菜湯。所有料理真材實料，牛骨湯，解酒湯，乾魚湯等都是12.33元。很多住在加州的韓國人表示，想吃韓國餐時會開到韓國城，能夠在韓國城開店的業者，味道都很正宗。

該店好吃又健康的解酒湯，湯内配菜除了牛肉外，還有很多的乾菜，真心好吃。辣牛肉絲湯，牛膝骨湯，牛排骨湯，及下酒菜韓式滷牛肉，都是該店的人氣招牌。

訂餐電話213-277-1339，地址2717 W. Olympic Blvd #108, LA. CA。

加州 華人 蔬菜

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