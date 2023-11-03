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孋純窗簾南韓原廠直銷 物美價廉

洛杉磯訊
「孋純窗簾」韓國產地定製窗簾及二維碼。 (業者提供)
「孋純窗簾」韓國產地定製窗簾及二維碼。 (業者提供)

「孋純窗簾」由南韓原廠直銷至美國，可以減低銷售成本，憑著價格實惠、質量好而受用家喜愛。

孋純窗簾表示，經過30多年努力，與時俱進，設計出眾，加上精良工藝生產，使窗簾面料擁有了現代家庭追求的健康功能，並獲諸多權威信譽機構認證。直銷的韓國高級純絲窗簾，面料及質量上乘，顏色及圖案新穎，效果精緻，適合現代家庭新穎裝飾需求，並以低於家得寶銷售價格的50%行銷。

像ATB-UV+ Antibacterial Fibers，這是下一代領先窗簾面料。經FDA驗證他們的窗簾，布料含銀消菌是防菌滋生，防止沉積異味，防紫外線，防害蟲滋生等的保證；而UL Green Guard Certification是綠色護衛士認證。另KFIA認證遠紅外線，獲韓國遠紅外線協會認證，使其又添加了遠紅外線健康功能。

經UL及FDA認證，並通過360多種化學測試，驗證了他們的窗簾面料，也符合於學校及醫療機構設置要求，更可以在現場確認FDA、UL及KFIA等認證標示。

諸多產品說明，可掃二維碼(見圖)查閱世界新聞網「孋純窗簾」文章。孋純窗簾銷售根據客戶需求，備有現場適用折扣，為新屋主及新裝屋添置新窗簾的客戶，送出一份驚喜，並可攜帶產品前往現場展示，免費量尺估價，協助顧客的新穎裝飾。詳情可電562-542-6356或949-396-9808查詢，有施工案例可聯絡索取。

FDA 世界新聞網 南韓

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