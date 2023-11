「興起吧神的兒女」聚會 11/10起在哈岡舉辦

由大洛杉磯教會聯合奮興會舉辦的2023「興起吧神的兒女」聚會講員楊道諾牧師(Rev. Donald Young)。(大洛杉磯教會聯合奮興會提供)

由大洛杉磯 教會聯合奮興會舉辦的2023「興起吧神的兒女」聚會,將於11月10日至12日(周五至周日),每晚7點至 9點30今,在哈岡大使命教會舉辦,免費參加,英語講道,國語翻譯。如無法參加現場聚會,可點擊直播鏈接http://events.gcciusa.com觀看。

2023「興起吧神的兒女」二維碼。(大洛杉磯教會聯合奮興會提供)

11月12(周日)晚9點至10點 ,為大洛杉磯聯合禱告會。歡迎踴躍參與一同經歷,一同禱告。報名參加可點擊https://forms.gle/YagbLTG8zBRouRXQ7。支持本次活動奉獻可掃描二維碼(見圖)。

本次講員楊道諾牧師(Rev. Donald Young),現年76歲,和太太都是牧師和宣教士,曾在非洲和象牙海岸宣教。會說三種語言,有15年的時間在開拓教會與大學團契。後來在一個宗派團隊,負責招募和培訓宣教士。期間也擔任一所基督教大學的校長,在學校裝備培訓宣教士。23年前上帝感動他們興起「國際禱告學院」的服事,直到如今未間斷。

此次連續三天的聚會主題分別為(1)經歷天父的大愛 Experiencing the Love of the Father 約翰福音 John 14:18。(2) 馬可樓五項奇蹟 The Five Miracles of the Upper Room 使徒行傳 Acts 1-2。(3) 十個童女的比喻 The Parable of the Ten Virgins 馬太福音 Matthew 25:1-13。

主辦大洛杉磯華人 教會同工聯會,協辦洛杉磯東區牧者聯禱會、橙縣教會同工聯會、南灣教會同工聯會、國際大使命教會、北美好消息電視台、聖地牙哥 同工聯會。

聯絡可洽總幹事陳以諾牧師 Rev. Enoch Chen,洽詢電話626-353-8199 ,網址glacmau[email protected]。國際大使命教會地點位於 16152 Gale Ave., Hacienda Heights, CA 。