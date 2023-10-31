千帆大學針灸中藥博士 第二班畢業

千帆大學（Vitality University）的針灸與中藥博士，Doctor of Acupuncture with Chinese Herbal Medicine Specialization, DAcCHM是加州 乃至全美國，首家不經碩士、學生可直接攻讀博士的高等院校。其中，凡大學或大專修滿90個學分的任何專業，均可申請直攻博士。已經擁有加州及全美針灸執照的針灸碩士或博士，均可以申請成為碩升博、博攻博。

10月29日，千帆大學升博、博攻博的第二班的十二位同學，經嚴格的博士論文答辯，順利通過並獲得針灸與中藥博士學位。之前第一班當時沒有通過博士論文答辯的同學，這次也順利通過。

千帆大學的博士學位有四大特點。第一，在全美中醫院校中，首家實行博士導師制，由博導親自指導博士生理論學習、臨床實務和完成博士論文。第二，特色博士課程，如中醫快速診斷法、腫瘤醫學 康梭療法、國際新經方等，都是全美獨一無二的博士課程。第三，特色選修課程，該學院旗下的加州東方醫學院，經加州高等教育部 核准開設六門證書課程，博士生們除完成規定的博士課程外，還有機會選修整合醫學營養學、快速中藥臨床應用學、快速掌握中藥劑量學等獨特課程。第四，在全美中醫院校中，首家公開出版博士論文集，不僅給博士生們的博士論文有完整的中、英文雙語發表機會，更是敢於向世界展現美國中醫的特色博士論文。這些特點，吸引了加州和全美的中醫碩士針灸醫師，甚至已經獲得針灸與東方醫學博士（DAOM）等的人士，在該校就讀針灸與中藥博士。

答辯委員會主席，舊金山 大學醫學院前免疫學研究員張東吉醫學博士，現場代表答辯委員會，宣讀了獲得通過的博士生們的論文成績與答辯成績，取平均值作為博士生的最終成績，其中獲得90分以上的有4位，獲得80份以上的有8位。

千帆大學校長北京 中醫藥大學麻仲學醫學博士，名譽校長美國中醫政治聯盟主席劉美嫦博士，向獲得博士學位的同學們表示祝賀，期望新晉博士們在未來，為美國中醫藥學的發展和民眾的健康，謀取更大的福祉。

本屆十二位獲得針灸與中藥博士學位的學生，有8位是碩士升博士，四位博攻博（已經有博士學位），這些博士中九位還同時獲得整合醫學營養師證書。

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