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大莊家 胡說八道演唱會 TVB五紅星+伍詠薇 演出

洛杉磯訊

【特曼庫拉訊】大莊家賭場度假村 ( Pechanga Resort Casino ) 推出「Girls Night Live 胡說八道演唱會」，即起售票。

這項由香港TVB紅星組成的「胡說八道」，其中五位成員：姚子羚、胡杏兒、胡定欣、李施嬅、黃智雯，以及特別嘉賓伍詠薇（見圖），將載歌載舞，與粉絲歡渡精彩一夜。 時間是12月16日 (星期六) 晚上8時在大莊家會展中心舉行。

五位成員之一的胡定欣，於1999年參加全球華人新秀歌唱大賽而進身演藝界，現為TVB當家花旦並兩度奪后，先在劇集「鬼同你OT」奪得最佳女主角，繼於「城寨英雄」贏得星和無綫電視大獎。她亦為TVB 多部熱門劇集主唱主題曲及插曲。

胡杏兒1999年香港小姐選拔獲季軍，2004年起推出多首劇集主題曲及插曲，其中「單身旅行」成為她首支冠軍歌。2011年憑TVB電視劇「怒火街頭」和「萬凰之王」奪得萬千星輝頒獎典禮最佳女主角獎。

姚子羚是TVB當家花旦，曾於2006年參加第18屆CASH流行曲創作大賽、與崔建邦合唱「牛郎織女」國語版參賽。於2021年以TVB電視台慶劇「拳王」入圍最佳女主角及最受歡迎電視女角色最後五強，演而優則唱。

黃智雯能歌善舞， 2002年於香港演藝學院取得舞蹈文憑，2005年重返香港演藝學院取得戲劇文憑。2018年憑TVB時裝心理喜劇「三個女人一個因」奪得星馬雙料視后。

李施嬅為2003年香港小姐獲最上鏡及才藝小姐後加入TVB。 曾於亞洲電視大獎獲最佳喜劇演員。於2017年微電影「Once More」奪得 European Cinematography Awards 和 Los Angeles Film Awards 最佳女演員，獲封影后名銜。

伍詠薇是香港著名女歌手、演員及主持，於1989年參選亞洲小姐競選獲「最上鏡小姐」頭銜。

胡說八道演唱會票價分為$68、$78、 $98、 $108、 $148、$198、 $228，購票熱線 (626) 632-1994， 詳情可電 (888) 810-8871或上網 www.Pechanga.com。大莊家賭場度假村位 45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA 。

香港 入圍 華人

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