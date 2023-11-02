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福全健保11/4起 兩次會員答謝活動 歡迎參加

【洛杉磯訊】

【洛杉磯訊】福全健保 (Clever Care) 將在蒙特利公園市舉辦兩次會員答謝活動，第一次是本周六（11月4日）上午9時30分至中午12時，第二次是12月2日（周六）上午9時30分至中午12時，歡迎會員報名參加。非會員也可報名。

活動內容包括了解你的2024年健康計劃、獲取使你享受最大福利的提示，以及認識福全健保醫療保健。在活動中，還將提供抽獎、贈品、和茶點款待。活動地址位於世界日報四樓展廳1588 Corporate Center Dr, 4th floor, Monterey Park, CA。

若有意參加，可去電報名 1(833) 808-8153 (國語)， 或1 (833) 808-8161 (粵語)(TTY:711)。

福全健保全加 (HMO)計劃，全面照顧你的慢性病醫療需求。關於健康，他們知道東方智慧在照顧你的慢性病症中發揮的重要作用。在福全健保，他們提供具有文化敏感性的聯邦醫療保險選項，以消除障礙並尊重和呈現服務社群的文化價值。他們的計劃著重於整體健康福祉，因此他們結合東方醫學的療法與西方醫學的創新實踐。他們獨特、均衡的保健方式是專為協助實現身心健康而設計。

 福全健保聯邦醫療保險的 Total+ 全加慢性病特殊需求計劃（C-SNP)，結合了中西醫的優勢。福利不但囊括針灸、中草藥、甚至健康食品津貼等，能遠距監測你的健康情況，還有便利的送餐到家服務，讓你擁有安心的日常生活。

他們有每年1200元的健康食品津貼，每年高達2500元針灸給付，每年高達2300元PPO牙醫給付，每年高達1100元中草藥+OTC+健身津貼。詳情歡迎現場諮詢。

 他們的基層活動成立於 2018 年，由經驗豐富的醫療保健專家和社區倡導者組成，根據他們所服務社區的習俗、價值觀和語言需求，為聯邦醫療保險受益人提供高品質、尊重文化的聯邦醫療保險選擇。福全健保以民眾的健康和文化做規劃，以西方和東方醫學的優勢為後盾，並擁有廣泛的語言服務提供者、醫生、專家和顧問組成的網路。

聯邦醫療保險 健保 醫學

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