全民保險11/3線上與現場講座 詳解健康保險

2024年個人健保開放期將在11月1日正式開始。今年加州健康保險 平均漲幅超過10%，覆蓋最廣的藍盾保險公司平均漲幅更是高達15%。

保費 年年漲，想申請保費補助計畫需要符合哪些條件? 拿了保費補助但實際收入跟申請時不同，多拿的福利 要退回給保險公司嗎，會有罰款嗎? 免費年檢為什麼還要付錢? 牙齒檢查有沒有涵蓋? 看醫生到底自己要付多少錢? 要回國一陣子該不該取消保險? 錯過開放受保期還有其他時間可以申請嗎? 買了健康保險卻不知道如何使用，看醫生到底應該去醫生門診、急診門診、急診室 (急救室) 還是醫院? 要看專科醫生為什麼還要轉診? 什麼是自付額、什麼又是年度最高上限? 為什麼做一次檢查同時收到三、四張帳單? 為什麼做了檢查保險公司完全不理賠?

全民保險表示，健康保險細節繁多，每個計劃的福利各不相同，沒有根據自身的需求就購買健康保險，使用時可能反而會需要多付錢。此外，對保險福利一知半解，看完醫生或做完檢查可能會收到高昂帳單。

每年11月1日至隔年1月31日是個人與家庭的健保開放受保期，在這三個月的期間，你可以自由申請健康保險或更換健康保險計畫。在12月31日前申請新保險或更換健保計畫，生效日均為隔年的1月1日。在1月1日到1月31日期間申請或更換，生效日為2月1日。未購買健康保險的人可能將面臨成人每人至少850元、小孩每人至少425元、或家庭年收入的2.5%的罰款。

全民保險資深健康保險專員，將在11月3日（星期五）早上10點在爾灣辦公室舉辦「個人與家庭健康保險」現場講座，並同步舉辦Zoom / YouTube線上講座，解答個人健康保險的十大盲點，幫助你搞懂健康保險的福利以及使用方式，了解越多、享受越多；歡迎報名參加，線上報名： https://bit.ly/46QglxG ，電話報名：626-873-1618。

全民保險歡迎去電諮詢各類相關問題。羅蘭岡總公司電話626-363-2228； 地址17506 Colima Road, #201, Rowland Heights CA 。 爾灣分公司電話949-943-1789；地址980 Roosevelt, #200A, Irvine CA。網址 www.anyinsurances.com。