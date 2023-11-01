退休規畫的藍海策略：必須做好這三件事

上次講座現場。（業者提供）

迦得金融總裁董天路教授，11月4日（星期六）上午10點在Fullerton、下午兩點在Newport Beach，舉辦兩場免費的退休與信託傳承講座，歡迎參加。

董天路教授在講座中，將與你分享退休傳承的藍海策略，你必須做好的三件事：一是收入的規劃。協助你應用合法多領二十萬社安退休金 的提領策略，以及保護你將來老了、病了，夫妻可以共享長照 福利的資產配置方案。二是讓你掌握在經濟可能的衰退下，建構漲幅遠超通膨、下跌了也變上漲的投資策略。三就是保護你除了避免遺產認證，也保護你的子孫，不因離婚、破產 、訴訟而喪失財產的信託策劃。

董教授在EMBA教家族傳承，為國稅局稅務師、遺產規劃師、長照諮詢師、全球認證財務規劃師(CFP)，他將與你分享他所經手上百件傳承的精華，並開放問題與解答。

11月4日周六上午10時的舉辦地點在211 E. Imperial Hway, Suite 202, Fullerton, CA (麥當勞正後方二樓)。下午二時舉辦地點在 20151 SW Birch, Suite 250, Newport Beach, CA (73號公路旁)。兩場講座訂位諮詢專線或簡訊： (626) 826-0880。