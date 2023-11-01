中心健保舉辦多場健康福利講座 歡迎參加

中心健保 榮獲年長者選 擇 金 牌 獎 ( S e n i o r Choice Gold Award 2022)，是全美400多家健保公司中獲得此項榮譽的17家公司之一。中心健保一直以來受到眾多華裔銀髮族們的歡迎並加入。為了讓華裔長者暸解他們便利措施、豐富福利 、和傑出服務，11月1日至12月7日舉辦多場健康福利講座，歡迎參加。

對華裔長者來說，中心健保在語言溝通上沒有障礙，收到保險公司的各項通知是中文的，對英文不是那麼好的人來說，不必查字典，不必靠子女 ; 有事需要詢問時聯絡經紀人，一個電話打去客服中心，只要講中文就可以辦得通 ; 而自已平時看診的華人醫師也在名單上。

同時因旅行人不在美國時，突然發生緊急醫療事故，回到美國有中心健保的海外緊急醫療保險，高達5 萬及10 萬美元的保額可報銷 (視保戶的保單內容而定，譬如悅享計劃是5 萬元，安美計劃是10 萬元)。

中心健保現行的「安美計畫」及「悅享計畫 」均是受到信賴的計畫。提供的內容有些不同，長者們可視需要加以選擇。除了$0月費、及每月B部分有保費退費福利之外，還提供免費的醫師看診；$0自付的普通藥福利；無限次數針灸服務；交通車接送看診就醫；化驗檢測及X光服務等。

「隨心卡」新功能 可在德成行及H Mart使用

由於很多華人喜歡在「德誠行」及「H-Mart超市」購物，中心健保希望他們的會員，能在這些商場内使用中心健保的「隨心卡」。因此隨心卡使用範圍增加了：可在「德成行」及「H Mart超市」的購物選擇；同時還提供健身房，櫃檯成藥、中草藥福利；有每年有高達$300的鏡片鏡框補助，及視力、牙科保險；心血管疾病 、糖尿病等慢性病福利等等。為年長者提供更多優惠和省錢的健康保障。

中心健保在阿罕布拉市山谷大道設立社區服務中心，期望以兼具諮詢、年度常規檢查與社區活動中心等多種功能，提供華人社區更完善和便利的醫療的服務。此中心一是提供保險諮詢，二是提供年度健康檢查，三是提供社區活動中心場地，為會員和非會員年長者量身製定活動，包括健康講座等。服務中心有多位助理醫師常駐，都會講國語、粵語和英語等多種語言，其中基礎醫療健康檢查主要是服務中心健保的會員，非會員也歡迎預約參加。中心健保阿罕布拉社區服務中心地址在30 W. Valley Blvd., Alhambra。

中心健保聯邦醫療保險 為華裔社區提供高品質的醫療服務近20年，中心健保聯邦紅藍卡計劃是由一群當地的醫生所創立，他們將會員的需要擺在首位。歡迎參加下列中心健保的健康福利講座，瞭解更多的福利詳情：

◆核桃市：11月2日、9日、16日、30日（星期四）；11月4日、11日、18日、25日（星期六）；11月7日、 14日、21日、28日（星期二）；均為上午10:30 ，在188 會議室舉行， 地址 680 Brea Canyon Rd. #188 核桃市。

◆羅蘭岡：11月1日、8日、15日、22日、29 日（星期三）上午10:30 ，在羅蘭岡半島海鮮酒家 1330 Fullerton Rd 舉行。

◆蒙特利公園市：11月7日、14日、21日、28日（星期二）上午 10:30 AM，在 蒙特利公園市金都凱旋皇宮舉行，地址 755 W Garvey Ave 。

◆阿罕布拉市：11月1日、8日、15日、22日、29 日（星期三）上午 10:30 ，在阿罕布拉市中心健保活動中心舉行。11月3日、10日、17日（星期五）上午 11:00 ，11月3日、10日、17日（星期五）下午 2:30 PM，亦均在阿罕布拉市中心健保活動中心舉行 。

◆12月日期：12月2日（星期六）、 5日（星期二）、 7日（星期四）上午 10:30，在核桃市188 會議室 680 Brea Canyon Rd. #188舉行 。

12月1日上午 11:00 ，及下午2:30，在阿罕布拉中心健保活動中心。12月6日（星期三）上午10:30 ，亦在阿罕布拉中心健保活動中心舉行 。

詳情可電1-800-710-0422， TTY 711，每周七天，上午8點至晚上8點。