我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國：加薩每天逾420童死傷 超過8300人喪生 近7成婦孺

Semafor：拜登對「紐時」加薩醫院報導感到憤怒

金秋居家的全新心情！

洛杉磯訊

當十月到來時，一年一度的築巢、招待和慶祝儀式開始了！

娛樂季節招待客人的關鍵是精心裝飾，創造一個時尚、深情且特別的空間。考慮周到的觸感、分層的紋理、舒適別緻的裝飾和溫暖的色調。

因此，南海岸廣場策劃一些秋季築巢技巧，提升秋季聚會季節及以後的空間。

用香味調節心情…

氣味很強大，可以改變我們在空間中的感受。用美麗的家居香氛營造溫馨的第一印象，營造氛圍。

Diptyque

Citrouille Candle

Diptyque這款華麗的南瓜口味香水將南瓜香料提升到一個新的水平！

Jewel Court 1樓

714.850.9995

Jo Malone London

Autumn Scents

全新的英國梨和甜豌豆古龍水和特別版蠟燭及該品牌深受喜愛的英國梨系列的擴散器來迎接秋天。

Nordstrom翼2樓

714.545.4632

Sur La Table

Fall/Holiday Candles

Sur La Table的節日蠟燭和室內香氛系列包括南瓜香料、肉桂奶茶、冬季柑橘、丁香等，讓您的家充滿節日的溫馨氣息！

Crate and Barrel大樓一樓

714.241.0118

準備一個宏偉的家門玄關

家的入口不一定要寬敞才能擁有宏偉的外觀。用一些出色的燈具及別緻的飾品策劃一個誘人的小插曲來歡迎客人！

Baccarat

Bonjour Versailles Iridescent Lamps

限量版水晶燈為任何入口桌桌增添即時的溫暖和精緻。

頂層3樓

714.435.9600

Crate and Barrel

L’Enchere Square Wool Ottoman by Athena Calderone

受到設計師Athena Calderone在1950年代的啟發，為入口通道注入了時尚和溫暖可單個或成對使用。

Crate and Barrel大樓一樓、二樓。

714.825.0060

Versace

Virtus Gala Dish

美麗的入口需要一個華麗的鑰匙盤，而這款帶有華麗美杜莎和巴洛克圖案的鑰匙盤非常適合這一要求。

寶石廳球場與旋轉木馬廳2層之間

714.380.3237

給他們喝一杯…

將其製成雞尾酒、無酒精雞尾酒或熱葡萄酒，只需確保將其盛裝在精美的酒吧器皿中即可。

CB2

Eve Smoke Coupe Cocktail Glass

適合清爽秋冬夜晚的完美雞尾酒杯。

Crate and Barrel大樓三樓

949.308.7100

Baccarat

Wine Therapy Set

與朋友一起品味House of Baccarat的六款標誌性酒杯的美好時光。

頂層3樓

714.435.9600

Williams Sonoma

Double Wall Forest Mugs

金松樹裝飾著這美麗的杯子，是完美的秋冬玻璃器皿，為客人提供一杯蘋果酒或葡萄酒。

Crate and Barrel大樓三樓 1 層

714.540.1397

擺出一張令人驚嘆的桌子…

沒有什麼比與朋友和家人一起享用一頓美餐更能感受到秋天的感覺了。提示：使用看起來像是您收集多年的餐具，從簡單的餐點到節日盛宴，讓一切都更加美好。

Pottery Barn

Heirloom Dinnerware Collection

美麗的傳家寶不一定很珍貴。這個適合日常和特殊聚會的系列。

Crate and Barrel大樓1、2樓

714.966.2482

Sur La Table

Le Creuset琺瑯鑄鐵南瓜鍋

秋季迷人的南瓜元素絕對不會出錯。這些椰子非常適合豐盛的湯、燉菜、烤肉等。

Crate and Barrel大樓1樓

714.241.0118

Tory Burch

Happy Times Linen Collection

漂亮的桌布奠定了溫馨的聚會基礎。這款美麗的印花棉布花卉呈現出適合秋季的樸實色調。

旋轉木馬廳一樓

714.689.0450

打造舒適別緻的季節…

與家人和朋友一起舒適而時尚地休息。輕鬆吸引人的方法是疊戴質地華麗、色彩豐富的枕頭、毯子和配件。

Hermès

Lance-Decoupe Jacquard Blanket in Merino Wool and Cashmere

寒冷的夜晚需要別緻的被子，這款華麗的秋季色調毯子將在未來幾年受到人們的喜愛。

Nordstrom樓1樓

714.437.1725

Missoni

Belfast Cushion

為房間增添一抹經典的Missoni之字形圖案，以豐富的秋季色彩，瞬間煥然一新。

鼎泰豐翼二樓

949.271.3996

Lovesac

Room for Two Footsac Blanket: Dove Channeled PhurImage

Lovesac擁有舒適的黑桃覆蓋。超舒適的毯子保持溫暖，毯子還配有腳墊。

Macy Home Store翼1樓

714.549.2837

時尚 Nordstrom

上一則

聖塔安那焚風襲南加 這些地點有強風 火災風險升

下一則

華女音樂節玩嗨手機秒沒 一晚上竟有上百人被盜

熱門新聞

陳立民立志要做最地道的台灣菜。（記者邵敏／攝影）

華男逃亡＋坐牢16年 61歲開餐廳上榜米其林

2023-10-29 02:19
ABC7電視台畫面捕捉到了警方從命案民宅的垃圾桶提出一個頭顱。（ABC7）

南加華人城市血腳印案 女兒斬首母親 頭丟垃圾桶

2023-10-25 17:24
陳立民經營的「頤中福」台灣餐廳，成為今年洛杉磯唯一上榜的米其林中餐館。（受訪者提供）

坐牢像度假 「米其林」中餐廳老闆 曾不捨出獄

2023-10-29 14:14
四名蒙面劫匪在10號公路故意製造車禍，搶劫失事司機。（視頻截圖）

洛城10號公路 劫匪故意造車禍 豪車司機跪地被搶

2023-10-25 21:30
華人居民李先生在自家的原木地板上發現了白蟻洞穴出口。專家表示，白蟻就是在裏面滋生，成熟到一定程度後飛往大自然尋求生命的延續。（記者楊青/攝影）

華人DIY消滅家中白蟻省大錢 2星期無影無蹤

2023-10-23 02:14
洛杉磯長堤遊民男，人行道上圖謀性侵過路女子。（KTLA）

洛縣遊民強姦未遂過路女 光天化日暴露隱私部位

2023-10-24 16:02

超人氣

更多 >
3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子

3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子
星座四象「精神年齡」分析：牡羊不服輸、這星座成熟不與人爭

星座四象「精神年齡」分析：牡羊不服輸、這星座成熟不與人爭
紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭

紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭
好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…

好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…
孩子偷摘果樹 華人家長袖手旁觀 社群引憤慨

孩子偷摘果樹 華人家長袖手旁觀 社群引憤慨