幹細胞醫學結合生殖醫學 年輕化卵巢

「美國幹細胞治療綜合醫院暨美國尖端試管嬰兒中心」由醫學 博士王福楠主理，他率領團隊研究幹細胞約30年，曾獲美國「幹細胞治療領導者」獎牌，及中國「全球華人幹細胞形象大使」等，並發表多本著作。

王福楠醫師表示，他所率領的團隊開啓了自體幹細胞與異體幹細胞移植的先河，針對許多的病症在治療上均有良好的效果且無副作用。幹細胞醫學結合生殖醫學，可達到卵巢的年輕化，讓高齡婦女順利懷孕生子。王醫師說，在2022年的上半年，他幫助了一位41歲的婦女，這名女士曾施行兩次試管嬰兒技術，均未獲成功，原因是因為卵巢非常老化，卵子不好，胚胎也不好，之前的醫師囑咐她必需使用捐卵者買卵，才有可能懷孕，這真是個讓人失望的壞消息。經美國尖端試管嬰兒中心（Top IVF USA)王福楠醫師檢查，使用客製化的nMS自然型多功能幹細胞，成功的讓非常老化的卵巢，得以年輕化，並順利排卵、懷孕、分娩。

王福醫師再指出4類幹細胞（見圖）-（1）六歲孩童幹細胞：形態學多元化，活力較強，演化為其他類型的細胞能力強，治療及修護能力強。（2）六十歲人的幹細胞：形態學較單純，多為紡錘型，細胞較不清晰，活力較弱，演化為其他類型的細胞能力較弱，治療及修護能力較弱。（3）nMS (natural Multipotent Stem Cell) 自然型貼附型幹細胞：以自然方法分離、培養、純化、定質、定量、去過敏原、功能分析，其為客製化的「自然型多功能貼附型幹細胞」，無添加任何生長因子或化學藥劑，符合臨床使用最高要求，即安全、無毒性、無排斥、無副作用、無風險、方便，而面向高效果的治療及修護目標。（4）iPS (induced Pluripotent Stem Cell) 誘導型懸浮性多功能幹細胞：以使用荷爾蒙、化學製劑、誘導製劑、助長劑、去活性的濾過性病毒、或使用放射線照射體細胞等方法，誘導正常的體細胞，逆向操作，「逆轉」為具有多功能性的幹細胞，再轉化為臨床上期待的幹細胞類型，予以使用，稱之。此「逆轉過程」與一般身體產生惡性腫瘤 的「癌化過程」類似。因此，iPS幹細胞又被稱為「癌化幹細胞」。由iPS經高速離心等手續製備出的外泌體稱為「癌化幹細胞外泌體」，其臨床使用受限，具潛在副作用。

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