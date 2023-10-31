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華美銀行第三季度收入和淨利雙創同期新高

洛杉磯訊

華美銀行母公司華美銀行集團（East West Bancorp, Inc.）日前公佈2023年第三季度財務報告，淨利潤達2.88億元，稀釋每股收益2.02元。截至今年9月30日，總貸款再攀新高，達509億元。平均資產報酬率為1.66%，平均普通股權益報酬率為17.28%，平均有形權益報酬率為18.65%。

該行董事長兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）表示，第三季度該行繼續穩健發展，繼今年上半年刷新淨利潤的新紀錄後，在第三季度又取得收入和淨利息收入雙創新高的傲人成績。同時，透過採用審慎的營運發展策略，銀行的貸款和零售銀行客戶存款，均實現多達10億元的增長。這些亮眼的發展表現和領先同業的營運效率，印證了華美銀行商業模式的持久性和多元性。該行的資產負債表有充足實力幫助客戶蓬勃發展。該行將再接再厲，保持優異的營運表現，在2023年再創盈利新紀錄，以強勁的實力邁入2024年。

吳建民總結到對自身獲利能力、信貸品質和資本水平充滿信心，因此該行董事會同意於第四季度重啟股票回購計劃。

華美銀行董事會宣佈，將於2023年11月15日派發2023年第四季度普通股現金股息，股息為每股0.48美元，股東將依2023年11月1日的持股份額獲派股息。

另，華美銀行集團日前有兩項高級管理層人事任命。由於現任首席風險長即將退休，原華美銀行首席財務長Irene Oh將接任執行副總裁兼首席風險長一職，並由Christopher Del Moral-Niles接任首席財務長一職。

吳建民董事長表示，Irene十分瞭解華美銀行營運情況，不僅能勝任這一重要職位，更有能力帶領企業風險管理團隊更上一層樓。另外，Chris是位經驗豐富的金融業高階主管，有全面的金融服務和管理經驗，在各個金融領域的傑出成就，及對銀行產業的深入瞭解，將有助於該行繼續保持卓越營運表現。Irene 於2004年加入華美銀行，擔任首席財務長超過13年。

Christopher Del Moral-Niles有30年的銀行從業經驗。加入華美銀行之前，曾任聯合銀行首席財務長達十年之久。此外，他曾在第一美國信託基金擔任總裁和企業財務主管，還曾在Union Bank擔任過資深副總裁兼負債管理總監。早期還曾經在美林和雷曼兄弟兩家投資銀行工作過。

華美銀行為總部位於南加州的最大的獨立商業銀行，現有總資產683億元（至2023年9月30日），在美國和亞洲共有超過120處服務網點。更多關於華美銀行的資料，可在 www.eastwestbank.com查閱。

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