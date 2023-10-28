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美遊假期1日遊 包船遊箭頭湖

洛杉磯訊

美遊假期(C&O Travel )推出美如油畫，宛如身處歐洲的箭頭湖賞秋活動，包船遊箭頭湖，復古小鎮橡樹谷一日遊，出團時間11月5日 (星期日) 。費用每人89，含早餐，大巴車資，船票，司機小費，導遊費用。

箭頭湖（Lake Arrowhead）距離洛杉磯大約一個半小時的車程，是加州聖伯納迪諾山脈中的一個美麗高山湖泊，以壯麗的自然景色、清新的空氣和宜人的氣候而聞名。秋季的箭頭湖非常美（見圖），在遊船上會欣賞到湖邊如畫的景色，也被稱之南加州的阿爾卑斯。清澈的湖水，歐風小鎮，多姿多彩的綠色襯托金黃色的森林，隱約可見的歐式浪漫建築，名人美屋湖上風景。

上車地點：亞凱迪亞上午7點30分，地址399 S Santa Anita Ave, Arcadia。羅蘭岡99大華，上午8點，地址1015 S Nogales St, Rowland Heights。

洽詢報名電話626-631-0986， 626-567-0966。公司地址11100 Valley Blvd, El Monte，詳情可上網 www.cotravel.travel。

美遊假期箭頭湖1日游
美遊假期箭頭湖1日游

加州 亞凱迪亞 南加

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