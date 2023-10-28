Yaamava'顧客三天內連贏100萬+40萬勞斯萊斯..一行標題

抽獎現場

運氣來了擋都擋不住！ 本月稍早時，一位來自加州 河濱市的 Yaamava' Club Serrano 會員，在Yaamava'賭場先抽中一台勞斯萊斯 Ghost，三天後又在老虎機上拉出100萬美元的累積獎金。

在 10 月 2 日，Yaamava'Resort Casino at San Manuel為紀念該賭場的第 300 次汽車抽獎活動，送出一台價值超過40多萬美元的2023年勞斯萊斯 Ghost 豪華轎車。為了慶祝此里程碑，賭場還邀請了演員、諧星兼汽車愛好者 Jay Leno 擔任最終抽獎的司儀，結果由他將鑰匙交給了這位幸運的 Club Serrano會員。

然後在第三天10 月4日，這位Club Serrano 會員在玩「幸運之輪」主題老虎機時，以8 美元一注的投注額，擊中了總額超過 100 萬美元的累積獎金。這筆 100 萬美元大獎，是由16個州內任何設有這種累積式遊戲的賭場玩家贏取，但這次中獎者正好在Yaamava'下注。對於老虎機製造商IGT 而言，這是加州今年開出的最大筆累積獎金之一。對於 Yaamava'而言，玩家永遠不能預知幸運之神何時降臨，也想不到竟然在三天之內，兩次造訪同一位玩家。

雖然這位幸運兒拒絕透露身份，但 Yaamava'Resort Casino 的團隊很高興與大家分享這令人印象深刻的兩次中獎故事。只能說好運氣恰逢好時機，有時候可讓人收穫豐富。

Yaamava'Resort Casino at San Manuel 是內陸帝國（IE）唯一一家獲 Forbes Travel Guide 評為五星級、四星級，並獲 AAA 評為鑽石級的娛樂場所，擁有一棟樓高17層，設有寬敞套房的酒店；高空泳池、Forbes 五星級水療和美容沙龍，以及一流的劇院。離洛杉磯 市中心70英里，賭場內有 7,000 多部老虎機，五間高注額遊戲廳，多家豪華名店，各式各樣的獲獎餐飲選擇，十多間酒吧和酒廊。