「光影溫暖世界 」2023年第十九屆中美影展／電視節11月1日點亮天使之城

中美電影節中美電視節組委會於10月20日在洛杉磯 總部舉辦新聞發布會，宣布今年開幕式暨「金天使 獎」頒獎典禮將於11月1日在洛杉磯聖蓋博 喜來登飯店隆重舉行。

中美電影節／電視節主席、美國鷹龍傳媒有限公司董事長蘇彥韜表示，第十九屆中美電影節中美電視節的主題是「光影溫暖世界」，十九年來中美電影節和中美電視節攜手中美影視人共同見證了中美影視產業的合作與發展。今年中美兩地數百位中美影視界人士將親臨現場出席本年度影視盛會，共同打造連接中美民間友好與影視業界交流合作的中美影視盛宴，以光影的力量把和平與愛 帶回我們的社會。

美國鷹龍傳媒有限公司董事長蘇彥韜

中國駐洛杉磯總領事館文化參贊王太缽表示：今年中美電影節中美電視節全面恢復線下活動，許多今年無論是藝術性還是市場價值很高的中國電影都紛紛參評參展今年的中美電影節。組委會也舉辦多場線下影視高峰論壇，為中美影視人提供相互交流、增進了解的平台，對促進中美影視產業穩步發展與合作具有特殊的意義。希望大家能夠踴躍參加這場盛大的影視文化活動，共同見證並推動中美影視產業的繁榮與發展。感謝主辦單位美國鷹龍傳媒以及所有參與本屆中美電影節中美電視節的朋友們，預祝第十九屆中美電影節中美電視節取得圓滿成功！

中國駐洛杉磯總領事館文化參贊王太缽

中國駐洛杉磯總領事館文化領事毛勤、聖蓋博市議員丁言愉、核桃市議員秦振國、亞凱迪亞市議員王愛琳、美國教育部前助理副部長張曼君；中美電影節/電視節共同主席、奧斯卡得主Andre Morgan、美西編劇協會國際事務負責人Bob Underwood；奧斯卡得主Richard Anderson；格萊美獎得主Omar Akram；中美影展 顧問委員劉曉霖；著名影視演員、主持人方芳；中美影展委員好萊塢 華裔演員張宇基、委員劉曉霖、廖茂俊、蘇雋傑，功夫武術指導李靜，好萊塢製片導演Joseph Greco、製片Cory Chen、導演石譚軒、演員Annie Cui等出席並致辭。

聖市議員丁言愉、核桃市議員秦振國、亞市議員王愛琳、美國教育部前副部長張曼君

中國國際航空北美總經理池志航、榮譽支持單位華美銀行副總裁Chris Lu，大莊家賭場度假村VIP客戶主任Doris Kuan，中國工商銀行美國地區副總裁何建中、中美華人戲劇聯盟創辦人楊洋、楊光明會計師，亞美唯他保健品公司老闆Alex Wang，美國南加州各社團僑領等出席。

著名影視演員、主持人方芳

本屆收到超過500部優秀影視作品報名參評「金天使獎 」，「 優秀中國電影展映週」閃耀登場。數百位中美電影產業領袖齊聚好萊塢，高峰論壇暨推廣會面對面暢談交流。首度增設「創投單元」，全方位扶持中美優秀電影項目。

奧斯卡得主Andre Morgan、Bob Underwood，Richard Anderson，Omar Akram等

洛杉磯郡郡政府為表彰中美電影節／電視節對於好萊塢所在的大洛杉磯郡的貢獻，連續第八年將2023年11月命名為「中美電影節中美電視節月」。中國國家廣電總局、中國駐洛杉磯總領事館與美國洛杉磯郡政府將繼續作為第十九屆中美電影節／電視節的支援單位參與活動。迪士尼、華納兄弟、索尼、派拉蒙、環球等美國各大電影集團與中國電影集團、華夏，上海、珠江，長影，中央新影等中國各大影視集團及機構在發函祝賀。

國航北美總經理池志航、華美銀行Chris Lu，大莊家賭場Doris Kuan

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