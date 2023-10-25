拉斯維加斯大型公益講座暨試營運典禮將於11月4日正式舉行

為迎接即將到來的美國創享家集團拉斯維加斯分公司的隆重開幕，我們將在11月4日，舉辦全中文大型公益講座暨試營運典禮。詳情連結：https://www.alphag.com/lv-softopening/

1. 「萬眾矚目 為你而來」大型公益講座暨試營業典禮

此次活動中，我們十分榮幸地邀請到了眾多各行各業的佼佼者領銜主講，其中更有拉斯維加斯當地的知名人士傾情參與。

內華達華人 協會的第九任會長顧雅文，柯爾律師事務所的知名律師宋凱（Taylor Simpson），陳氏會計師事務所的創始人CPA陳莉（Michelle Chen），第一產權公司Fidelity National Title亞裔區諮詢總監Shannon He，教育 基金、FAFSA資深專家Jenny Koo，百萬圓桌的頂級規劃師Judy M. Zhu，健康保險和貸款 專家Jessie Li，資深升學 教育專家Marvin，資深長期護理規劃專家Wesley， 以及資深保險理財專家Jackson等人均受邀出席此次大型公益講座活動，並將與與會聽眾無私分享業界最新動態及專業經驗。

此次大型講座內容將涉及健康保險、FAFSA、信託、商機分享、長期照護、稅務、年金、教育、保險以及產權等十大主題領域，其中不乏針對即將到來的醫療保險 開放期，FAFSA大學助學金最新 規定，個人與自雇主報稅問題等緊密聯繫的即時問題，以及長期照護規劃，外國客人購買保險，退休收入規劃，最火爆年金產品，美國房產權益，美國信託，及赴美留學等方面的專業講解。這無疑將是一場知識與專業的饕餮盛宴！

除了精彩的演講，我們還為您準備了精美的午餐和豐厚的抽獎禮品，以表達對每位參與者到來支持的感激。

2. 「開幕預熱 即將榮耀開啟」拉斯維加斯分公司開幕熱情籌備中

美國創享家集團此次在拉斯維加斯即將開設的分公司位於美國內華達州人口最多的城市，毗鄰高速公路，交通便捷。

同時內部配置有十多個全新的高端辦公廳，頂級會議室，以及頂級裝修。

一切努力都致力於為經紀人們提供最舒心的辦公與會面環境，讓每位創享家經紀人能更好地為客戶服務。

03. 「智者先行 卓爾不凡」二十年耕耘造就華人第一品牌

美國創享家集團是一家以金融理財專業為基礎，提供高端服務型產品，一體化的家辦業務，創新團隊商業模式，以及高科技系統的新時代商業服務集團。

美國創享家集團的業務範圍廣泛多樣，為客戶以及經紀人提供十幾項服務產品，包括保險，年金，理財，地產，貸款，稅務，信託，教育，移民，企業金融，IVF等等。

同時，集團為經紀人建構了完善的學習成長體系，經紀人不僅將獲得豐厚的回報，也會在事業道路上取得更大的成功。

相信隨著拉斯維加斯分公司的開業，美西客戶和經紀人都能在美國創享家集團提供的平台上豐收穫成功，豐盈人生。

未來，集團會持續推出豐富專業的產品、豐厚的佣金回報、最先進的團隊制度等，歡迎所有有志在金融保險領域大展宏圖的優秀專業人才加入創享家大家庭。

04. 「創享家集團 期待您的到來」我們在一起，就會了不起

集團希望透過本次免費愛心講座，以及在拉斯維加斯開設新公司，不僅能為拉斯維加斯的市民帶來全新的服務體驗，同時也能為經紀人們提供更好的培訓支持， 更溫馨的辦公區域，及更多自我展示的舞台。

11月4日，歡迎參加美國創享家集團拉斯維加斯分公司開幕預熱的公益講座暨試營運典禮。