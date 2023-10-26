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2024紅藍卡線上講座／資深健保計畫專員Albert徐與Amy王 談如何選擇適合的優惠計畫

洛杉磯訊
佳信健保服務公司logo。（業者提供）
佳信健保服務公司logo。（業者提供）

10/28（星期六）下午2點在 YouTube「U視頻」三場紅藍卡線上講座連播，第三場講座3:10pm-3:40pm。

「佳信健保服務」的兩位資深健保計畫專員Albert徐及Amy王，將一起講解，有關如何選擇聯邦紅藍白卡優惠計畫的重點。

兩位主講人都是擁有20多年資深健保經驗的計畫專員，將講解誰有資格申請紅藍卡？怎樣申請紅藍卡？紅藍卡和白卡有什麼分別？領到紅藍卡之後為什麼要另加保險？今年在加州有什麼特別改變會影響超過500,000紅藍白卡的受益人？白咭有何最新改變？

「佳信健保服務」是有近30年專業聯邦醫療健保經驗的代理公司，幫助聯邦醫療受益人導航這非常複雜的系統。專業團隊都經過特別聯邦醫療計畫訓練，為聯邦醫療受益人服務，在加州和其他州，為擁有聯邦醫療(紅藍卡)受益人，提供一對一網上或面對面服務。

「佳信健保服務」合約的健保公司有Aetna、Alignment、藍十字、藍盾、健新健保、中心健保、康寧保健、維家保健、第一保健、福全健保、惠安納、帝國健保、LA Care、Molina、SCAN、聯合健保、WelBe Health等。

「佳信健保服務」在阿罕布拉市、聖蓋博市、羅斯密市、工業市、羅蘭崗、柯汶納市、三藩市、戴利城、聖荷西均設有服務中心。

世界日報突破空間和場地限制，在10月28日下午2時起三場講座連播，歡迎讀者屆時到YouTube搜尋「U視頻」頻道，或搜尋「2024紅藍卡線上講座」觀看線上講座。

健保計畫專員Albert徐。（業者提供）
健保計畫專員Albert徐。（業者提供）
健保計畫專員Amy王。（業者提供）
健保計畫專員Amy王。（業者提供）

健保 紅藍卡 白卡

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