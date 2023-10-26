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2024紅藍卡線上講座／資深保險經紀Jennifer羅淑珍 介紹紅藍卡及中心健保額外補助計畫

洛杉磯訊
中心健保：Jennifer 羅淑珍。（業者提供）
中心健保：Jennifer 羅淑珍。（業者提供）

10/28（星期六）下午2點在 YouTube「U視頻」三場紅藍卡線上講座連播，第一場講座2:20pm-2:40pm。

Jennifer 羅淑珍，具有20年聯邦保險計畫的經驗。她說紅藍卡是聯邦保險Medicare 的俗稱，因為卡上有一條紅線代表A部分也就是住院部分，另外一條藍線代表B部分也就是門診醫療部分，所以大家稱爲紅藍卡。

紅藍卡對65歲以上人士和殘障人士尤爲重要。65歲，在美國報稅10年，有40個點，或者拿殘障24個月後都可以申请。一般情况下是65歲前後三個月加生日當月共七個月的任何時間內申请，過了65歲還在工作的人士，可以在退休前63天之內申请。

但因為Medicare含蓋醫療照顧是有限的，可以説只是80%，另外20%以及藥品是需要額外的補助計畫來完善。

一般情況下，拿了紅藍卡以後，可以選擇參加聯邦優惠計畫HMO或PPO ，隨了省錢外還增送很多Medicare 沒有涵蓋的福利；另外的選擇是購買開放自由的補充計畫，叫MedSupp 或 Medigap，和藥品保險PDP.同時，如果符合低收入要求，可以申請政府的藥品補助Extra Help, 和加州白卡Medi-Cal 。

目前市場上有許多紅藍卡計畫，而中心健保在華人圈內耳熟能祥，因此她將介紹中心健保周全的福利及退費內容，同時解說中心健保的幾大優勢與特選計畫，包括針對糖尿病設計的計畫；每種計畫均增送紅藍卡沒有的超棒額外福利，包括海外醫療等。

世界日報突破空間和場地限制，在10月28日下午2時起三場講座連播，歡迎讀者屆時到YouTube搜尋「U視頻」頻道，或搜尋「2024紅藍卡線上講座」觀看線上講座。

紅藍卡 健保 保險

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