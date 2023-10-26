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2024紅藍卡線上講座／健保規劃師Coco王珂 講題：中心健保 - 以你為中心的健保公司

洛杉磯訊
Coco 王珂。（業者提供）
Coco 王珂。（業者提供）

10/28（星期六）下午2點在 YouTube「U視頻」三場紅藍卡線上講座連播，第一場講座2:00pm-2:20pm。

Coco 說，她一路以來都是長者保户看著她長大的，現在是她回饋長者保户的時候。在現在她已是VP Sale銷售總裁時，她說，「你們看著我長大，我陪著你們養老，作為入行就專注服務長者健保的獨立經紀人，我很感恩可以見證這麼多年，亞裔、華人社區對聯邦健康保險、紅藍卡健保的諮詢越來越多，越來越全面 - 這也是我們作為專業人士，能夠關心長者、服務社區，和回饋社會的一部分」。

她表示：「我常常跟長者說，保險公司、 健保計劃如此多，肯定沒有為任何一個人量身定製的，但是主動學習這方面的訊息，積極瞭解，是對自己健康和養老生活負責任的一種生活態度。 但是計劃選擇不僅僅是看廣告，喊口號，跟著朋友一樣就好那麼簡單，更重要的是要學習如何正確選擇一個計劃，既不耽誤自己的就醫、處方藥物需求，更能在確保醫療花銷在我們的支付範圍內的情況下，去最大計劃提供的福利，找到匹配自己需求的公司」。

2024年度計劃的開放轉換期從10月15日到12月7日，如果12月7日前沒有聯絡，2023年的紅藍卡健保計畫將自動延續到2024年。 即使不調整計劃，copay和保費都都還是有可能更改，尤其是處方藥部分。

想要知道市面上眾多健保公司，哪家是以你的健康為中心的？Coco 將詳細為你解說。

世界日報突破空間和場地限制，在10月28日下午2時起三場講座連播，歡迎讀者屆時到YouTube搜尋「U視頻」頻道，或搜尋「2024紅藍卡線上講座」觀看線上講座。

健保 紅藍卡 保險

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