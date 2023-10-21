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杉釦富 遠紅外線免加水足浴桶 特價$499

洛杉磯訊
杉釦富公司表示，他們的遠紅外線免加水足浴桶，能加強微血管血液循環、促進身體新陳代謝。優惠特價至10月31日止。(杉釦富提供)
杉釦富公司表示，他們的遠紅外線免加水足浴桶，能加強微血管血液循環、促進身體新陳代謝。優惠特價至10月31日止。(杉釦富提供)

杉釦富公司表示，他們的遠紅外線免加水足浴桶，能夠加強微血管血液循環，讓身體內的血液循環，從腳底逐漸擴展到全身，並且促進身體的新陳代謝。優惠特價至10月31日止。

杉釦富表示，許多人在試用完遠紅外線免用水足浴桶之後，原本走路不方便的覺得腳部輕鬆許多；許多足部有疼痛的用完之後也感覺舒緩；高血壓或有糖尿病的在使用一段時間之後，水腫消失，進而使走路不便情況得到改善；對於高血脂也能夠控制，睡前使用，更可以協調交感和副交感神經的興奮程度，調節、舒緩、鬆弛緊張的神調和經絡氣血，促進睡眠及改善睡眠品質。

除此之外，遠紅外線對於舒緩疼痛的效果，也是一大特色，中醫：「痛則不通，不通則痛」，以西醫的角度來看，許多疼痛的起因，是因細小微血管阻塞所導致，所以血液循環的好壞，對身體有許多重大影響。

杉釦富表示，人的年紀越大，越是容易產生以下三種症狀： 手腳冰冷， 體寒， 身體各處容易疼痛；其實，這幾種症狀形成的原因，都與身體的血液循環好壞有關。尤其是手腳的末稍，更是細小微血管分佈最密的部位。一旦血液循環不流通，自然會有手腳冰泠和體寒的現象產生，而體寒，則可能是因為身體血液含氧量不足，導致肌肉溫度不足，利用遠紅外線來幫助增加血液循環，增加身體新陳代謝， 提高身體含氧量及體熱，讓身體產生自癒力，尤其是對一些四肢容易冰冷特別有效。

杉釦富公司台灣高品質遠紅外線溫熱理療產品，多項產品認證、多國專利，熱銷多年，現在除了SC-801（基本型）遠紅外線足浴桶優惠特價499元（原價599元）優惠之外，另一款SC-823（豪華膝蓋保養＋腳底按摩）， 世報讀者有驚喜早鳥價特，輸入折扣碼：Fall200， 立即優惠（只限網路訂購前25名讀者，即早把握）。110V，定時、定溫，隨插即用，一年保固，安全好用，產品詢問電話1-888-666-6048， 或上網： www.shinecous.com查詢。

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